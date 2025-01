A che ora parte Sofia Goggia nella seconda manche a Kranjska Gora: piazzamento, distacco, tv

Sofia Goggia si è resa protagonista di una solida prima manche nel gigante di Kranjska Gora, tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino che va in scena sulla pista Podkoren-3 nella località slovena. La fuoriclasse bergamasca, al grande rientro in questa specialità, è scesa con il pettorale numero 16 e ha concluso la prova al dodicesimo posto con un distacco di 2.09 dalla svedese Sara Hector, che ha letteralmente dominato la prova e ha rifilato distacchi abissali a tutte le avversarie (basti pensare che la seconda, l’albanese Lara Colturi, accusa un ritardo di 1.13).

Sofia Goggia cercherà di risalire qualche posizione e proverà a entrare in top-10, in modo da portare a casa punti preziosi per la classifica generale e per inseguire concretamente la Sfera di Cristallo generale dopo essere salita sul podio nelle tre gare di velocità disputate a dicembre. L’azzurra si trova a tre centesimi dalla croata Zrinka Ljutica, a 0.16 dalla svizzera Wendy Holdener, a 0.18 dalla statunitense AJ Hurt, a 0.21 dalla slovena Neja Dvornik e dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, a 0.32 dalla statunitense Nina O’Brien, a 0.37 dalla svizzera Lara Gut-Behrami. La norvegese Thea Louise Stjernesund è terza a 1.19 dalla vetta, la neozelandese Alice Robinson è quarta a a 1.47.

Sofia Goggia scenderà per 19ma nella seconda manche, che scatterà alle ore 12.30 in terra balcanica. L’azzurra partirà dunque alle ore 12.59: le atlete tra il trentesimo e il nono posto partiranno con un intervallo di 1’30” tra loro, ci sarà una pausa di 2’15” dopo la discesa delle prime quindici sciatrici. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, a che ora parte Sofia Goggia nella seconda manche del gigante di Kranjska Gora. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA NELLA SECONDA MANCHE DI KRANJSKA GORA

Sabato 4 gennaio, ore 12.59. La seconda manche inizierà alle ore 12.30, le atlete tra il trentesimo e il nono posto partiranno con un intervallo di 1’30” tra loro, ci sarà una pausa di 2’15” dopo la discesa delle prime quindici sciatrici.

CALENDARIO GIGANTE KRANJSKA GORA

Sabato 4 gennaio

Ore 12.30 Gigante femminile a Kranjska Gora, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

PROGRAMMA GIGANTE KRANJSKA GORA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SECONDA MANCHE KRANJSKA GORA, CLASSIFICA E DISTACCHI

1 36 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 1:01.51 3.46 30 Head

2 46 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT 1:01.50 3.45 29 Head

3 40 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG 1:01.38 3.33 28 Rossignol

4 28 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA 1:01.33 3.28 27 Rossignol

5 41 299383 MELESI Roberta 1996 ITA 1:01.26 3.21 26 Dynastar

6 42 507168 AICHER Emma 2003 GER 1:01.23 3.18 24 Head

7 61 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR 1:01.23 3.18 24 Atomic

8 18 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 1:01.21 3.16 23 Salomon

9 30 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:01.07 3.02 22 Salomon

10 19 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:00.96 2.91 21 Head

11 55 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE 1:00.86 2.81 20 Rossignol

12 37 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:00.85 2.80 19 Fischer

13 32 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:00.55 2.50 18 Head

14 22 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 1:00.54 2.49 17 Fischer

15 24 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO 1:00.53 2.48 16 Salomon

16 9 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:00.39 2.34 15 Head

17 12 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT 1:00.28 2.23 13 Rossignol

18 43 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 1:00.28 2.23 13 Head

19 16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:00.14 2.09 12 Atomic

20 2 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:00.11 2.06 11 Atomic

21 27 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 59.98 1.93 10 Head

22 14 6536392 HURT A.J. 2000 USA 59.96 1.91 9 Head

23 25 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 59.93 1.88 7 Fischer

24 31 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 59.93 1.88 7 Head

25 20 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 59.82 1.77 6 Rossignol

26 5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 59.77 1.72 5 Head

27 6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 59.52 1.47 4 Salomon

28 1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 59.24 1.19 3 Rossignol

29 10 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 59.18 1.13 2 Blizzard

30 4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 58.05 1 Head