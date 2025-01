A che ora Musetti-Munar oggi in tv, ATP Hong Kong 2025: programma e streaming

Prosegue l’ATP 250 di Hong Kong nella prima settimana della stagione, quella che avvia i giocatori alla preparazione per gli Australian Open. La testa di serie numero 2 del tabellone principale è Lorenzo Musetti che nei quarti di finale affronta Jaume Munar in una sfida sicuramente alla portata del carrarino per provare ad avanzare ancora.

L’esordio per il giocatore toscano contro Gabriel Diallo era tutt’altro che comodo ed è stato superato a pieni voti con una prova davvero convincente, estremamente solida specialmente al servizio. Nessun passaggio a vuoto, una buona aggressività, un buon atteggiamento e un livello di gioco davvero notevole, considerando che siamo ancora agli albori di questa stagione.

La chance in tabellone si fa davvero ghiotta per l’attuale numero 17 del mondo, visto che nella parte alta è stato estromesso Andrey Rublev, campione in carica di questo torneo e testa di serie numero 1. Con Munar però l’azzurro ha un bilancio negativo: tre sconfitte e una vittoria, arrivata però nell’ultimo precedente a Wimbledon di due anni fa per 3 set a 0.

Il quarto di finale dell’ATP 250 di Hong Kong tra Lorenzo Musetti e Jaume Munar sarà visibile per gli abbonati in tv su Sky Sport Uno (201) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. Il match sarà il secondo a partire dalle 6.00 ora italiana dopo il derby francese tra Muller e Fils. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro.

CALENDARIO MUSETTI-MUNAR ATP HONG KONG 2025

Venerdì 3 gennaio

ATP 250 Hong Kong – Campo Centrale (ore 6.00)

Alexandre Muller (FRA) vs Arthur Fils (FRA) [4]

Lorenzo Musetti (ITA) [2] vs Jaume Munar (SPA) – diretta tv Sky Sport Uno

PROGRAMMA MUSETTI-MUNAR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) per gli abbonati

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta live testuale: OA Sport