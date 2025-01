A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG St. Anton e gigante Adelboden, programma, streaming

Ci attende una domenica 12 gennaio di estrema importanza per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Siamo pronti per vivere due gare assolutamente da non perdere. Si inizierà con il gigante di Adelboden (Svizzera) per quanto riguarda il comparto maschile, mentre le donne saranno impegnate nel superG di St. Anton.

Quale sarà il programma delle gare? Il superG femminile di St. Anton prenderà il via alle ore 11.15 e andrà a concludere il calendario delle prove veloci del weekend sulla pista intitolata a Karl Schranz. Le italiane, capeggiate come sempre da Federica Brignone (vittoriosa nella giornata di ieri in discesa) e Sofia Goggia smaniosa di rifarsi dopo l’uscita in discesa, cercheranno l’ennesima bella prova nelle gare di velocità.

Il comparto maschile, invece, chiuderà il fine settimana di Adelboden con l’attesissimo gigante (prima manche ore 10.30, seconda alle ore 13.30) sulla meravigliosa Chuenisbärgli. Ovviamente il grande favorito non può che essere il padrone di casa Marco Odermatt, ma gli avversari non mancheranno, con gli italiani che proveranno ad inserirsi.

Come seguire l’evento in tv? Il gigante di Adelboden sarà in diretta su Eurosport 2 (211) e Raisport HD (227 e 58 dgt). Il superG di St. Anton sarà in diretta su Eurosport 2 (211) e Rai 2. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO OGGI

Domenica 12 gennaio

Ore 10.30 Prima manche gigante maschile Adelboden – diretta su Eurosport 2 (211) e Raisport HD (227 e 58 dgt)

Ore 11.15 superG femminile Sankt Anton – diretta su Eurosport 2 (211) e Rai 2

Ore 13.30 Seconda manche gigante maschile Adelboden- diretta su Eurosport 2 (211) e Raisport HD (227 e 58 dgt)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: il superG femminile sarà in diretta su Eurosport 2 (211) e Raisport HD (227 e 58 dgt), il gigante maschile su Eurosport 2 (211) e Raisport HD (227 e 58 dgt)

Diretta streaming: discovery+, DAZN, NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport

LA STARTLIST DEL GIGANTE MASCHILE

1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

2 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

5 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

6 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

7 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

8 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

9 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

10 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

11 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

12 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

13 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

14 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

15 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing

16 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

17 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

18 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

19 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

20 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

21 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

22 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

23 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

24 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic

25 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

26 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

27 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

28 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

29 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

30 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

31 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

32 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

33 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

34 422822 WAHLQVIST Jesper 2002 NOR Atomic

35 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

36 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

37 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

38 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Nordica

39 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol

40 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Voelkl

41 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl

42 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic

43 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

44 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head

45 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol

46 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

47 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

48 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl

49 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

50 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

51 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica

52 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli

53 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head

54 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

55 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

56 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

57 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

58 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

59 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

60 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

61 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

62 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon

63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

64 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

65 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

66 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

67 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon

68 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer racing

69 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Atomic

70 304866 SATO Shintaro 1996 JPN

71 6301499 KATAYAMA Ryoma 2003 JPN

LA STARTLIST DEL SUPERG FEMMINILE

1 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

3 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

4 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

5 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

6 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

8 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

9 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

10 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

11 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

12 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

13 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

14 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

15 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

16 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

17 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

18 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

20 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

21 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

22 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

23 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

24 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

25 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

26 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

27 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

28 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

29 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

30 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

31 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

32 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

33 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

34 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Atomic

35 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Stoeckli

36 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

37 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

38 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

39 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

40 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

41 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

42 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

43 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

44 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

45 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

46 206889 SCHILLINGER Anna 2001 GER Atomic

47 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

48 155848 NOVA Tereza 1998 CZE Atomic

49 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

50 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

51 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

52 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossign