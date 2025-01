A che ora Errani/Vavassori-Nicholls/Patten, Australian Open 2025: dove vederli in tv e streaming

Sara Errani e Andrea Vavassori si apprestano a vivere una giornata intensissima agli Australian Open. Domenica 19 gennaio si aprirà con i rispettivi impegni di doppio: l’emiliana giocherà insieme a Jasmine Paolini contro le russe Andreeva/Shnaider (terzo match dalle ore 01.00 e non prima delle ore 05.00 alla John Cain Arena), il piemontese aprirà il programma alla Margaret Court Arena (ore 01.30) insieme a Simone Bolelli contro gli spagnoli Martinez/Munar.

Sara Errani e Andrea Vavassori si ritroveranno poi in coppia per giocare il doppio misto: i due azzurri, che lo scorso anno conquistarono gli US Open, incroceranno i britannici Olivia Nicholls ed Henry Patten nel secondo turno del torneo. L’appuntamento è alla 1573 Arena, sarà il quinto incontro a partire dalle ore 01.00 (ma il terzo non inizierà prima delle ore 04.00).

Chiaramente i due giocatori godranno del ragionevole tempo di riposo dopo i doppi di genere, dunque la partita potrebbe slittare. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’ordine di gioco di Errani/Vavassori-Nicholls/Patten, secondo turno di doppio misto agli Australian Open. Lo Slam gode della copertura tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ERRANI/VAVASSORI vs NICHOLLS/PATTEN

Domenica 19 gennaio

Quinto match dalle ore 01.00 Errani/Vavassori vs Nicholls/Patten – Diretta streaming su Discovery+

In precedenza, a partire dalle ore 01.00 alla 1573 Arena, si giocheranno: Dencheva-Kokkinis (singolare juniores), Haddad Maia/Siegemund vs Bronzetti/Kalinina (non prima delle ore 02.30), Babos/Melichar Martinez vs Hsieh/Ostapenko (non prima delle ore 04.00), Birrell/Smith vs Schuurs-Puetz. Al termine toccherà a Errani e Vavassori

PROGRAMMA ERRANI/VAVASSORI-NICHOLLS/PATTEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o Eurosport 2 (se il network opterà per la diretta televisiva), per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, per gli abbonati; Sky Go, NOW, DAZN (se l’incontro sarà anche in tv), per gli abbonti.

Diretta Live testuale: OA Sport.