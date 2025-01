A che ora Errani/Paolini-Hon/Saville, Australian Open 2025: dove vederle in tv e streaming

Domani, venerdì 17 gennaio, Sara Errani e Jasmine Paolini faranno il loro esordio nel tabellone di doppio femminile degli Australian Open 2025. Le azzurre, reduci da un 2024 straordinario, vogliono dar seguito alla loro avventura in coppia a partire dal primo Slam della stagione. Sarita e Jas se la vedranno contro il duo (wild card) formato dalle due australiane Daria Saville e Priscilla Hon.

Da capire quale sarà la forma delle azzurre. Paolini dovrà gestirsi anche in termini di fondo, visti i suoi impegni in singolare, mentre Errani non è riuscita a conquistarsi il pass nel tabellone principale in singolo attraverso le qualificazioni. Sulla carta, un match alla portata delle campionesse olimpiche, ma in una specialità come questa non si può mai dire.

Jasmine, da questo punto di vista, ha deciso di dar seguito alle sue partite in doppio perché funzionali alla sua crescita tecnica. Come ribadito più volte dal suo tecnico, Renzo Furlan, giocare partite di questo genere, al fianco di Errani, serve tanto alla toscana per prendere coscienza di esecuzioni al volo che possono servirle non poco in singolare.

Guarda gli Australian Open 2025 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La partita di Errani/Paolini contro Hon/Saville andrà in scena domani, venerdì 17 gennaio, sul campo n.3 e sarà valida per il primo turno del doppio femminile degli Australian Open 2025. Il programma sarà aperto dal match di doppio maschile con Bolelli/Vassori opposti a Darderi/Hidalgo, mentre le azzurre saranno nel terzo incontro dello schedule. La copertura televisiva sarà offerta dai canali di Eurosport (Eurosport1 o 2 HD); in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ERRANI/PAOLINI – HON/SAVILLE AUSTRALIAN OPEN 2025

Venerdì 17 gennaio

CAMPO 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) S. Bolelli/ A. Vavassori ITA vs L. Darderi ITA / D. Hidalgo ECU

V. Cornea ROM / M. Navone ARG vs (4) K. Krawietz / T. Puetz GER

(4) S. Errani / J. Paolini ITA vs (WC) P. Hon / D. Saville AUS

T. Preston / E. Winter (WC) vs (7) D. Schuurs NED / T. Puetz GER

I. Khromacheva RUS / J. Withrow USA vs (WC) D. Saville / L. Saville AUS

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-HON/SAVILLE AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Diretta testuale: OA Sport