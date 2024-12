Zrinka Ljutic domina lo slalom di Semmering e centra il primo successo in carriera, disastro Italia

Zrinka Ljutic chiude l’anno nel migliore dei modi. La croata, infatti, si è aggiudicata “per dispersione” lo slalom di Semmering (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Panorama” la giovanissima classe 2004 ha dominato la scena, con due manche clamorose, nelle quali ha messo in mostra una velocità impossibile per tutte le altre, rifilando distacchi abissali che hanno sfiorato i 2 secondi anche per le atlete sul podio.

In casa Italia, invece, va in archivio una ennesima gara disastrosa tra i rapid gates. Marta Rossetti, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi, Giorgia Collomb non si sono qualificate per la seconda manche, mentre Martina Peterlini, undicesima a metà gara, è uscita di scena nella parte centrale della sua discesa quando aveva già accumulato comunque un ritardo pesante. La squadra azzurra di slalom continua ad inanellare prestazioni da dimenticare in questa specialità e la luce in fondo al tunnel rimane ancora lontanissima.

Come detto, quindi, Zrinka Ljutic centra il primo successo della sua carriera con ben 1.75 sulla tedesca Lena Duerr confermando le posizioni della prima manche, mentre completa il podio l’austriaca Katharina Liensberger a 1.85 dopo aver recuperato quattro posizioni nella seconda manche, nella quale è risultata eccellente nell’ultimo tratto del muro nel quale ha fatto letteralmente il vuoto rispetto a tutte le rivali.

Quarta posizione per la svizzera Camille Rast a 2.16, quinta per la svedese Sara Hector a 2.28, mentre è sesta la svizzera Wendy Holdener a 2.41. Settima la sua connazionale Melanie Meillard a 2.82, ottava la tedesca Emma Aicher a 2.85, quindi nona la slovena Andreja Slokar a 3.04, con l’austriaca Katharina Huber che completa la top10 a 3.13.

A questo punto la classifica generale vede al comando di nuovo Camille Rast con 351 punti con 17 lunghezze di vantaggio su Zrinka Ljutic e 32 su Federica Brignone. Guardando alla graduatoria di specialità, invece, Camille Rast domina con 255 punti contro i 235 di Lena Duerr ed i 209 di Zrinka Ljutic.