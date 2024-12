Yaremchuk e Meucci vincono la We Run Rome: spettacolo di San Silvestro nella Capitale

Sofiia Yaremchuk e Daniele Meucci hanno vinto la We Run Rome 2024, ormai tradizionale corsa di San Silvestro che anima le strade della Capitale nell’ultima giornata dell’anno. Lungo i dieci chilometri che hanno fiancheggiato alcuni dei luoghi simbolo della Città Eterna come le Terme di Caracalla, Piazza di Spagna, Fori Imperiali e Colosseo, i due portacolori dell’Esercito hanno rispettato il pronostico della vigilia: erano i due atleti più accreditati e non hanno deluso le aspettative.

Il 39enne toscano si è imposto in questo appuntamento per la quarta volta in carriera, scendendo in maniera rilevante sotto il sempre significativo muro dei trenta minuti su un tracciato di non semplice lettura e tagliando il traguardo in 29:38 con un ampio margine nei confronti degli altri italiani Amaniel Freedom (30:00) e Daniele D’Onofrio (30:42).

La 30enne di origini ucraine, primatista italiana di maratona, ha alzato le mani al cielo per la terza volta a Roma, dettando legge in 33:01, precedendo Sara Carnicelli (35:02) e Alessia Tuccitto (35:08 per la detentrice del titolo italiano sui 41,195 km). La We Rune Rome è un po’ oscurata dalla più longeva e prestigiosa BOclassic (oggi animata dal successo di Nadia Battocletti), ma si sta pian piano ritagliando il suo spazio nel pomeriggio che precede i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno.