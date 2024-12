WTA Auckland 2025: forfait Mertens e Raducanu, Keys batte Bronzetti. Avanti Kenin, colpo Parks

Si è conclusa una nuova giornata di tennis ad Auckland, dove il tradizionale ASB Classic richiama le folle legate al tennis neozelandese. I problemi, però, arrivano soprattutto fuori dal campo: i forfait di Elise Mertens (caviglia destra) ed Emma Raducanu (schiena) hanno obbligato a portare in scena due lucky loser.

Alla fine dei conti, peraltro, questo è un discorso che porta alla Gran Bretagna una protagonista diversa, visto che Jodie Burrage batte la neozelandese Vivian Yang. Nell’altra sfida non prevista l’americana Robin Montgomery trova un 6-0 al terzo set contro la giapponese Mai Hontama, che pure si batte in modo valido.

Il meglio, chiaramente, è riservato a due match con teste di serie. Poteva esserci molto più avanti quello tra Madison Keys e Lucia Bronzetti, con l’americana che alla fine vince 6-4 6-4, ma ci sono diverse buone indicazioni per l’azzurra. In chiusura di giornata, invece, battaglia vera tra Amanda Anisimova e Alycia Parks, ed è qui che arriva il colpo perché Parks elimina la numero 3 del seeding in rimonta.

Nella giornata di domani tornerà in scena Naomi Osaka, opposta all’austriaca Julia Grabher, e saranno quattro gli ottavi di finale in scena. Tra questi un Kenin-Tauson che può dire delle ambizioni di tutte e due, poste sotto diversi momenti della carriera.

RISULTATI WTA 250 AUCKLAND 2025 OGGI

Keys (USA) [1]-Bronzetti (ITA) 6-4 6-4

Cristian (ROU)-Starodubtseva (UKR) 6-3 2-0 rit.

Kenin (USA)-Xiyu Wang (CHN) 7-6(5) 6-1

Montgomery (USA)-Hontama (JPN) [LL] 6-2 3-6 6-0

Minnen (BEL)-Friedsam (GER) [Q] 6-4 6-0

Parks (USA)-Anisimova (USA) [3] 2-6 6-2 6-3

Baptiste (USA)-Jamrichova (SVK) [WC] 6-0 6-2

Burrage (GBR) [LL]-Yang (NZL) [WC] 6-3 6-3