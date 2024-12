Volley, Verona espugna Cisterna e torna alla vittoria in Superlega: Keita e Mozic risolutori

Verona ha battuto Cisterna per 3-0 (25-23; 25-18; 25-23) nell’anticipo della tredicesima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Gli scaligeri si sono imposti in trasferta dopo aver rincorso di un break nel primo set fino al 18-20 e aver recuperato da 3-7 nella seconda frazione, gestendo poi agevolmente la situazione nel terzo parziale e chiudendo così i conti con il massimo scarto nel pieno rispetto del pronostico della vigilia.

Gli uomini di Rado Stoytchev sono tornati al successo dopo la sconfitta rimediata settimana scorsa al tie-break contro l’imbattuta capolista Perugia e hanno così infilato l’ottava affermazione stagionale, riportandosi provvisoriamente al quarto posto in classifica con 25 punti all’attivo (a -1 da Piacenza a parità di incontri disputati, +2 su Civitanova che ha però giocato due partite in meno). Cisterna si ferma dopo il filotto di quattro vittorie consecutive e resta in ottava posizione.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Noumory Keita (19 punti, 2 muri, 43% in fase offensiva) e dello schiacciatore Rok Mozic (14 punti, 2 ace, 52% in attacco), spalleggiato di banda da un propositivo Francesco Sani (7 punti, 43% in ricezione, 3 muri). Tra le fila di Cisterna i migliori sono stati Jordi Ramon (13), Theo Faure (10) ed Efe Bayram (9).