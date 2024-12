Volley, Trento strapazza il Benfica in CEV Cup: Michieletto e Lavia sugli scudi

Trento ha sconfitto il Benfica per 3-0 (25-20; 25-23; 25-19) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup, la seconda competizione continentale per importanza. I Campioni d’Europa si sono imposti con disinvoltura a Lisbona, mostrando la propria superiorità nei confronti della poco quotata compagine portoghese. I dolomitici hanno tenuto sempre in mano il pallino del gioco, allungando nelle battute iniziali dei tre set e controllando senza problemi la situazione, gestendo il tentativo di rimonta nel secondo parziale.

I ragazzi di coach Fabio Soli, che dopo la trasferta odierna si concentreranno sul Mondiale per Club in programma settimana prossima a Uberlandia (Brasile), hanno così compiuto un passo importante verso il superamento del turno: basterà vincere due set nel match di ritorno in programma tra un paio di settimane tra le mura amiche per sbrigare la pratica, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

A mettersi maggiormente in luce sono stati gli schiacciatori Alessandro Michieletto (12 punti, 50% in attacco, 2 ace) e Daniele Lavia (10 punti, 36% in fase offensiva, 40% in ricezione) sotto la regia di Riccardo Sbertoli (due punti), che ha sfruttato al meglio anche l’opposto Kamil Rychlicki (8 punti, 36%) e il centrale Flavio Gualberto (9 punti, 4 muri) affiancato in reparto da Marco Pellacani (4 punti), mentre il libero Gabriele Laurenzano ha chiuso con il 63% in ricezione. Ai padroni di casa non sono bastati Diaz Nivaldo (14) e Pearson Eshenko (10).