Volley, Perugia mette la quarta in Champions League: Saint-Nazaire liquidato e quarti ipotecati

Perugia ha sconfitto il Saint-Nazaire VB Atlantique per 3-0 (25-21; 25-23; 25-23) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nella Champions League 2024-2025 di volley maschile. I Campioni d’Italia si sono imposti con il massimo scarto di fronte al proprio pubblico, anche se hanno sofferto più del previsto contro la poco quotata compagine francese, e proseguono così la propria cavalcata nella massima competizione europea, dove per il momento non hanno ceduto nemmeno un set.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno così rafforzato il primo posto nel gruppo D, dove ora svettano con quattro successi (dodici punti) davanti ai turchi dell’Halkbank Ankara (due vittorie, sette punti) e ai transalpini (due affermazioni, cinque punti). I Block Devils sono così vicinissimi alla qualificazione diretta ai quarti di finale riservata alle prime classificate dei cinque gironi, mentre le seconde e la miglior terza dovranno passare dai playoff. Prossimo impegno il 16 gennaio in casa del Ceske Budejovice.

La corazzata umbra ha dominato il primo set, mentre nel secondo ha recuperato un break (8-10) grazie a Ben Tara e Ishikawa prima di portarsi avanti con un muro di Loser e un ace di Giannelli (13-11). Sul 22-22 sono stati una pipe di Semeniuk e una sassata di Ishikawa a regalare il doppio vantaggio, un errore degli ospiti ha poi chiuso i conti. Terzo parziale punto a punto (19-19), poi i francesi ha commesso un errore, Ishikawa si è esaltato e Perugia va avanti per 22-19, controllando poi il finale in proprio favore.

A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Wassim Ben Tara (13 punti, 2 muri, 55% in attacco), lo schiacciatore Yuki Ishikawa (10 punti, 53% in fase offensiva, 58% in ricezione) e il centrale Agustin Loser (12 punti, 3 muri) sotto la regia di Simone Giannelli (due punti). Otto punti a testa per il martello Kamil Semeniuk (75% in ricezione) e il centrale Sebastian Solè (8 punti, 3 muri), il libero Massimo Colaci ha chiuso con il 58% in ricezione. Tra le fila degli ospiti i migliori sono stati Henri Leon (15) e Jordan Ewert (13).