Volley, Monza scatenata in Champions League: stende il Fenerbahce e avvicina i quarti

Monza ha sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 3-1 (25-23; 25-21; 23-25; 25-20) e ha così infilato la quarta vittoria consecutiva nella Champions League 2024-2024 di volley maschile. I vice campioni d’Italia hanno prolungato la propria imbattibilità nella massima competizione continentale, dimostrandosi granitici in Europa a differenza di quanto succede entro i confini nazionale, dove occupano la penultima posizione in campionato.

I ragazzi di coach Massimo Eccheli hanno replicato il successo ottenuto due settimane fa nella tana della compagine turca e hanno rafforzato il primo posto nel gruppo B, dove ora svettano con quattro affermazioni (dieci punti) davanti agli anatolici (due successi, cinque punti) e ai greci dell’Olympiakos (una vittoria e cinque punti, domani incroceranno i tedeschi del Giesen). Monza ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale, riservata alle vincitrici dei cinque gironi, mentre le seconde classificate e la miglior terza dovranno passare dai playoff. I brianzoli torneranno in scena il 16 gennaio in casa dell’Olympiakos.

I padroni di casa hanno dovuto inseguire di un break nel primo set fino al 14-16, poi hanno alzato il ritmo e hanno messo gli avversari con le spalle al muro. Nel secondo parziale sono emersi di forza dal punto a punto che aveva animato la scena fino al 18-18, piazzando un allungo micidiale. Nella terza frazione tutto sembrava fatto sul 9-5, ma il Fenerbahce ha recuperato la situazione ed è riuscito a trascinare la contesa al quarto set. Il Vero Volley ha preso subito le redini del gioco (12-8 e 18-13), ha contenuto il tentativo di recupero dei rivali (20-19) e ha poi chiuso i conti.

Prova straripante da parte dell’opposto Arthur Szwarc, autore di 25 punti (71% in fase offensiva, 3 ace, 2 muri). Il regista Fernando Kreling ha mandato in coppia cifra anche lo schiacciatore Ivan Zaytsev (16 punti, 3 muri, 33% in attacco) e il centrale Thomas Beretta (10 punti, 2 muri), 9 punti per l’altro martello Erik Roehrs (grande prova in ricezione) e 7 per il centrale Taylor Averill, il libero Marco Gaggini ha chiuso con il 48% in ricezione. Al Fenerbahce di coach Slobodan Kovac non sono bastati Drazen Luburic (24 punti) e Yigit Gulmezoglu (10).