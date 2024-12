Quanti soldi guadagna Conegliano con la vittoria al Mondiale per Club? Le cifre per il terzo sigillo

Conegliano ha vinto il Mondiale per Club 2024 di volley femminile, festeggiando ad Hangzhou (Cina) al termine di un’autentica cavalcata caratterizzata da cinque vittorie per 3-0. Le Pantere sono state semplicemente impeccabili, travolgendo Milano in semifinale e poi tramortendo il Tianjin in un atto conclusivo. Le Campionesse d’Europa hanno così conquistato il terzo titolo iridato della propria storia dopo essere salite sul gradino più alto del podio nel 2019 e nel 2022.

Le venete hanno così completato il grande Slam dopo aver già vinto Coppa Italia, Scudetto, Champions League e Supercoppa Italiana, a dimostrazione di una superiorità davvero schiacciante. Si tratta di un risultato di lusso per la pallavolo italiana, che è riuscita a tornare sul tetto Pianeta dopo la firma di Perugia al maschile dodici mesi fa. C’è però anche un interessante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi ha guadagnato Conegliano vincendo il Mondiale per Club?

Il montepremi della competizione è pari a 350.000 dollari statunitensi (circa 336.000 euro), che devono essere distribuiti tra le otto partecipanti. L’entità della suddivisione non è però ancora stata comunicata ufficialmente: alla compagine veneta spetterà sicuramente la fetta più grande della torta, ma non si conosce ancora l’importo dettagliato.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO CONEGLIANO VINCENDO IL MONDIALE PER CLUB?

