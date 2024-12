Volley, i migliori italiani della 12ma giornata di Superlega. Bovolenta in corsia di sorpasso, Fedrizzi sempreverde

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 12ª GIORNATA DI SUPERLEGA

SIMONE GIANNELLI: Altra partita dove serve tanto sangue freddo. Individua in Plotnytsyi la chiave per mandare in difficoltà Verona e alla fine ha ragione lui. Sbaglia qualcosa più del solito ma tatticamente c’è.

ALESSANDRO BOVOLENTA: Entra in corsa anche a Modena al posto di uno spento Romanò e mette a terra in due set 16 palloni, alcuni molto importanti, con il 76% in attacco, un muro e due ace. E’ in corsia di sorpasso.

GIANLUCA GALASSI: Letale per Modena. Mette a segno 15 punti con l’81% in attacco e 2 muri. Brizard lo tiene on fire e lui si fa trovare quasi sempre pronto.

PAOLO PORRO: Ordinato e mai in affanno. Va a cercare gli attaccanti giusti al momento giusto e contribuisce alla quinta vittoria su sei partite di Milano che è diventato un osso duro per tutti.

MICHELE FEDRIZZI: La prima vittoria stagionale di Grottazzolina che regala più di una speranza ai marchigiani passa anche dalle sue mani. 11 punti sul campo di Monza, con il 47% in attacco e il 55% in ricezione. Importanti anche i 4 ace.