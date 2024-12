Volley femminile, Paola Egonu tonica in Coppa Italia: Milano batte Chieri e va in semifinale

Milano ha liquidato Chieri con un secco 3-0 (25-21; 25-20; 25-21) e si è qualificata alla Final Four della Coppa Italia di volley femminile, che si disputerà alla Unipol Arena di Bologna nel weekend dell’8-9 febbraio. Le vice campionesse d’Europa si sono imposte con il massimo scarto nel quarto di finale andato in scena di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena di Monza e in semifinale se la dovranno vedere contro Scandicci, che in precedenza aveva regolato Bergamo per 3-1. Dall’altra parte del tabellone si incroceranno la vincente di Conegliano-Vallefoglia e chi la spunterà tra Novara e Busto Arsizio.

Il primo set si è rivelato particolarmente rocambolesco: le padrone di casa si sono issate sul 14-8, me la ospiti sono riuscite a recuperare (15-15) prima di un finale dove sono stati i mani-out di Sylla ed Egonu a creare il break risolutore. Un muro e un ace di Orro sono risultati impattanti nel secondo parziale (17-14), Egonu e Sylla si sono fatte sentire prima del muro di Alberti (20-17), poi i due ace consecutivi di Kurtagic hanno chiuso i conti. Nella terza frazione c’è stato equilibrio fino al 13-13, poi due fiondate di Kurtagic e un ace di Danesi sono valsi il 17-13 che ha indirizzato il set e trascinato il Vero Volley verso la vittoria.

L’opposto Paola Egonu si è messa in luce con 16 punti, in doppia cifra anche le schiacciatrici Myriam Sylla (10) e Nika Daalderop (13), sette punti per la regista Alessia Orro, cinque marcature per la centrale Anna Danesi affiancata in reparto da Hena Kurtagic (sette punti, tre muri). Tra le fila di Chieri le migliori sono state Lucille Gicquel (12 punti), Avery Skinner (10) e Anna Gray (8).