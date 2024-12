Volley femminile, Novara vince lo scontro con Busto Arsizio: è semifinale di Coppa Italia, Tolok impattante

Novara ha sconfitto Busto Arsizio con un secco 3-0 (28-26; 25-18; 25-19) e si è qualificata alla Final Four della Coppa Italia di volley femminile, che andrà in scena alla Unipol Arena di Bologna nel weekend dell’8-9 febbraio. Le piemontesi si sono imposte di forza di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, dettando legge in quello che sulla carta sarebbe dovuto essere il quarto di finale più equilibrato (si fronteggiavano la quarta e la quinta classificata al termine del girone d’andata di Serie A1).

Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi si sono così meritate la semifinale da disputare verosimilmente contro Conegliano, che partirà con tutti i favori del pronostico contro Vallefoglia nella sfida in programma domani sera al PalaVerde di Treviso. Le padrone di casa hanno dovuto inseguire di un break nella parte iniziale del primo set, hanno agguantato il pareggio sul 17-17 e hanno poi messo la testa avanti (19-18). A quel punto, però, le ospiti hanno alzato ulteriormente il tiro e si sono guadagnate tre set-point non consecutivi, le Zanzare li hanno annullati e si sono imposte ai vantaggi.

L’epilogo rocambolesco del set d’apertura ha messo in difficoltà le Farfalle, che sono comunque state brave a restare in scia fino al 16-15 nel secondo parziale, poi Novara ha preso progressivamente il largo e si è issata sul 2-0. Le piemontesi hanno saputo tenere a bada lo sfogo delle lombarde in avvio della terza frazione e sul 9-8 hanno infilato una serie di lusso valsa il 13-9, a quel punto le biancorosse si sono dovute inchinare e le padrone di casa hanno amministrato il finale involandosi verso la vittoria.

Prova sopra le righe da parte della bomber Tatiana Tolok (21 punti), in luce anche la schiacciatrice Mayu Ishikawa (12) affiancata di banda da Lina Alsmeier (9). La palleggiatrice Francesca Bosio si è affidata anche alle centrali Maja Aleksic (5) e Sara Bonifacio (5). A Busto Arsizio non sono bastate Laura Kunzler (14) e Josephine Obossa (12), sette punti a testa per Rebecca Piva e Silke van Avermaet, sei marcature per Benedetta Maria Sartori.