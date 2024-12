Volley femminile, Milano sul podio al Mondiale per Club: Egonu macina punti, Praia Clube ko

Milano ha concluso al terzo posto la propria avventura al Mondiale per Club 2024 di volley femminile, sconfiggendo il Dentil Praia Clube per 3-0 (25-23; 25-16; 25-13) nella finale che metteva in palio il gradino più basso del podio. La formazione meneghina, sconfitta per 3-0 dal Tianjin nella fase a gironi e da Conegliano in semifinale, ha liquidato la compagine brasiliana in un match risultato combattuto soltanto nella parte iniziale del primo set e poi dominato in lungo e in largo dalle ragazze di coach Stefano Lavarini, al loro debutto in questa competizione.

A guidare le vice campionesse d’Europa contro le vice campionesse del Sudamerica sul campo di Hangzhou (Cina) è stata l’opposto Paola Egonu, capace di mettere a segno 22 punti (6 muri, 3 ace). In doppia cifra anche la centrale Hena Kurtagic (10 punti, 5 muri) affiancata in reparto da Anna Danesi (8 punti, 3 muri). Buon apporto da parte delle schiacciatrici Myriam Sylla (8) ed Helena Cazaute (5) sotto la regia di Alessia Orro (4 punti, 3 ace).

Tra le fila del Dentil Praia Clube, che ieri aveva perso contro il Tianjin per 3-1 in semifinale, si sono distinte l’attaccante Caffrey (9) e la centrale Adenizia (8 punti), limitate il martello Kuznetsova (6), Reed (2) e Monique (2). Alle ore 12.30 si disputerà la finale che metterà in palio il titolo iridato: Conegliano andrà a caccia della sua terza gemma dopo quelle del 2019 e del 2022 fronteggiando le padrone di casa dello Tianjin, al loro primo appuntamento con la gloria.