Volley femminile, Milano schiacciata dal Tianjin al Mondiale per Club: possibile semifinale con Conegliano

Milano è stata pesantemente sconfitta dal Tianjin Bohai Bank al Mondiale per Club 2024 di volley femminile, cedendo al cospetto delle padrone di casa in quel di Hangzhou (Cina) con uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-22; 25-23). Le vice campionesse d’Europa, che aveva esordito con un brillante successo per 3-0 sulle brasiliane del Gerdau Minas (Campionesse del Sudamerica in carica), sono state poco lucide nei frangenti determinanti del confronto e non sono riuscite a reggere l’onda d’urto della compagine asiatica.

Il Vero Volley si è sempre trovato costretto a inseguire di un break nel primo set e nel finale non ha avuto i mezzi per ribaltare il risultato. Nel secondo parziale le meneghine si sono issate anche sul 13-10, 17-14 e 20-18, ma hanno subito la rimonta da parte delle avversarie nella parte conclusiva e sono state messe con le spalle al muro. Nella terza frazione le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno cercato di rimanere in scia alle rivali (20-20) ma nel punto a punto finale sono state ancora le cinesi a fare la differenza e a chiudere i conti.

La classifica del gruppo A vede ora al comando il Tianjin con due vittorie (sei punti, 6-0 il conto set) davanti a Milano e al Gerdau Minas (entrambe con un successo, tre punti, 3-3 il saldo dei set). L’ultima giornata sarà dunque decisiva: le lombarde torneranno in campo giovedì 19 dicembre (ore 12.30) per affrontare le poco quotate egiziane dello Zamalek, mentre lo scontro diretto tra le cinesi e le brasiliane è in programma venerdì 20 dicembre alle ore 12.30.

Ricordiamo che le prime due classificate si qualificheranno alle semifinali di questa rassegna iridata. A questo punto il primo posto sembra difficilmente raggiungibile per Milano, che potrebbe dunque incrociare Conegliano già nella prima partita da dentro o fuori, visto che le Pantere hanno ipotecato il primato nella Pool B dominando i primi due incontri disputati e portando la striscia di imbattibilità stagionale a quota venti affermazioni.

Le attaccanti Li (22 punti, 2 ace) e Wang (11) hanno fatto la differenza insieme alle centrali Fetisova (9) e Wang (5) sotto la regia di Meng. A Milano non sono bastate le 22 marcature della bomber Paola Egonu (22 punti, 3 muri), in doppia cifra anche la schiacciatrice Nika Daalderop (10) affiancata di banda da Myriam Sylla (7), al centro Hena Kurtagic (8 punti, 4 muri) e Anna Danesi (7 punti, 3 muri) sotto la regia di Alessia Orro (2).