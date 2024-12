Volley femminile, Milano cerca il bis al Mondiale per Club: battere il Tianjin per l’ipoteca sul primato

Milano ha convinto all’esordio nel Mondiale per Club 2024 di volley femminile, imponendosi di forza sul quotato Gerdau Minas con un secco 3-0: prestazione di carattere da parte delle vice campionesse d’Europa, che hanno dominato i primi due set e hanno poi rimontato da 1-5 nel terzo parziale per poi imporsi ai vantaggi. La compagine lombarda ha così liquidato le insidiose brasiliane, mettendo una seria ipoteca sul primo posto nel gruppo A, visto che le Campionesse del Sudamerica rappresentavano l’avversaria più temibile.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini torneranno in campo domani mattina (alle ore 12.30 italiane) per incrociare il Tianjin, formazione cinese che sta ospitando questa rassegna iridata ad Hangzhou e che stamattina ha esordito contro le egiziane dello Zamalek. Le rosablù partiranno con tutti i favori del pronostico contro padrone di casa, puntando a vincere per conquistare la qualificazione matematica alle semifinali e anche il primato nel raggruppamento (salvo sorprese con le Campionesse d’Africa).

Milano sarà nelle mani delle sue stelle: l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Miryam Sylla, la centrale Anna Danesi, la palleggiatrice Alessia Orro, tornata titolare dopo il problema fisico che l’aveva limitata nelle ultime settimane. Nel sestetto tipo sono presenti anche il martello Nika Daalderop e la centrale Hena Kurtagic. Dall’altra parte della rete bisognerà prestare attenzione alle attaccanti Wang, Li, Chen e alle centrali Wang e Fetisova.