Volley femminile, definite sedi e date della Nations League 2025: calendario e avversarie dell’Italia

Sono state comunicate le sedi e le date dei gironi della Nations League 2025 di volley femminile. Il prestigioso torneo internazionale itinerante incomincerà nella settimana del 4-8 giugno tra Ottawa (Canada), Rio de Janeiro (Brasile) e Pechino (Cina). Si ritornerà poi in campo dal 18 al 22 giugno tra Istanbul (Turchia), Hong Kong (Cina) e Belgrado (Serbia). La grande chiusura della fase preliminare è prevista tra il 9 e il 13 luglio con le partite previste ad Apeldoorn (Paesi Bassi), Arlington (USA) e Kanto (Giappone). Le migliori otto classificate prenderanno parte alla Final Eight, che si giocherà dal 23 al 27 luglio in sede ancora da definire.

Sono stati dunque definiti gli impegni dell’Italia, che sarà chiamata a difendere il titolo conquistato la scorsa estate. Le Campionesse Olimpiche esordiranno a Rio de Janeiro affrontando gli USA (4 giugno), la Germania (5 giugno), la Corea del Sud (6 giugno) e il Brasile (8 giugno). A seguire le ragazze del CT Julio Velasco andranno a Hong Kong per incrociare Bulgaria (18 giugno), Thailandia (19 giugno), Giappone (20 giugno) e Cina (22 giugno). Ultima tappa ad Apeldoorn per sfidare Belgio (9 luglio), Serbia (10 luglio), Turchia (12 luglio) e Olanda (13 luglio).

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025

4 giugno (ore 19.00): Italia-USA (a Rio de Janeiro)

5 giugno (ore 22.30): Italia-Germania (a Rio de Janeiro)

6 giugno (ore 22.30): Italia-Corea del Sud (a Rio de Janeiro)

6 giugno (ore 15.00): Italia-Brasile (a Rio de Janeiro)

18 giugno (ore 07.30): Italia-Bulgaria (a Hong Kong)

19 giugno (ore 11.30): Italia-Thailandia (a Hong Kong)

20 giugno (ore 14.30): Italia-Giappone (a Hong Kong)

22 giugno (ore 14.00): Italia-Cina (a Hong Kong)

9 luglio (ore 17.00): Italia-Belgio (ad Apeldoorn)

10 luglio (ore 17.00): Italia-Serbia (ad Apeldoorn)

12 luglio (ore 19.00): Italia-Turchia (ad Apeldoorn)

13 luglio (ore 16.00): Italia-Olanda (ad Apeldoorn)

GIRONI NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025

Week 1 (4-8 giugno)

Pool a Ottawa (Canada): Giappone, Canada, Olanda, Repubblica Dominicana, Serbia, Bulgaria.

Pool a Rio de Janeiro (Brasile): Italia, Germania, Brasile, Repubblica Ceca, USA, Corea del Sud.

Pool a Pechino (China): Turchia, Belgio, Polonia, Thailandia, Cina, Francia.

Week 2 (18-22 giugno)

Pool a Istanbul (Turchia): Brasile, Turchia, Canada, Repubblica Dominicana, Belgio, Corea del Sud.

Pool a Hong Kong (Cina): Italia, Cina, Giappone, Thailandia, Repubblica Ceca, Bulgaria.

Pool a Belgrado (Serbia): Polonia, USA, Olanda, Serbia, Germania, Francia.

Week 3 (9-13 luglio)

Pool a Apeldoorn (Olanda): Italia, Turchia, Olanda, Serbia, Belgio, Repubblica Ceca.

Pool ad Arlington (USA): USA, Cina, Canada, Repubblica Dominicana, Germania, Thailandia.

Pool a Kanto (Giappone): Brasile, Polonia, Giappone, Francia, Bulgaria; Corea del Sud.