Volley femminile, Conegliano liquida il Dentil Praia Lube: il Mondiale per club si apre con una vittoria

Conegliano ha incominciato con una bella vittoria la propria avventura al Mondiale per club 2024 di volley femminile, travolgendo le brasiliane del Dentil Praia Clube con un secco 3-0 (25-20; 25-15; 25-15). Le Campionesse d’Europa hanno dettato legge ad Hangzhou (Cina), regolando con assoluta disinvoltura le vicecampionesse del Sudamerica ed ipotecando il primo posto nel Gruppo B, visto che quello odierno era sulla carta lo scontro diretto tra le due favorite del raggruppamento (le giapponesi del NED Red Rockets e le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh appaiono inferiori, in mattinata è previsto lo scontro diretto tra le asiatiche).

Le ragazze di coach Daniele Santarelli prolungano la propria imbattibilità stagionale, che arriva così a diciannove incontri (vanno annoverati i tredici successi in Serie A1, i quattro in Champions League e la Supercoppa Italiana). Le Pantere hanno avuto un piccolo tentennamento soltanto nel primo set, quando si sono trovate sotto per 10-13, riuscendo però a rimontare prontamente: da quel momento in avanti hanno letteralmente dominato il match, scappando via nelle battute iniziali delle frazioni successive e non facendosi più impensierire da un avversario comunque rognoso e che non andava sottovalutato.

La regista Joanna Wolosz (2 punti) ha mandato in doppia cifra tutte le attaccanti: 12 per la schiacciatrice Gabi, 11 per il martello Zhu Ting, 11 per l’opposto Isabelle Haak. In grande spolvero anche la centrale Sarah Fahr (12, 3 muri), affiancata in reparto da Cristina Chirichella (7, 2 muri), ottimo lavoro del libero Monica De Gennaro. Tra le fila del Dentil Praia Clube le migliori sono state Kuznetsova (14) e Reed (10). Conegliano tornerà in campo domani (mercoledì 18 dicembre, ore 02.00 italiane) per incrociare l’LP Bank Ninh Binh: la corazzata veneta partirà con tutti i favori del pronostico contro le vicecampionesse d’Asia, una vittoria garantirebbe la qualificazione matematica alle semifinali.