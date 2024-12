Volley femminile, Conegliano festeggia l’oro mondiale con il “solito” 3-0! Bergamo ferma la marcia di Busto, Milano ok a Roma

Conegliano festeggia e con le venete anche tutte le prime della classe nella giornata di Santo Stefano caratterizzata dai derby. Le campionesse del mondo, con in campo tante riserve, vincono 3.0 contro Talmassons. Milano si impone a Roma, Novara e Chieri si aggiudicano i derby piemontesi, Scandicci quello toscano e a sorpresa Bergamo vince la sfida con Busto Arsizio.

Vittoria numero 14 per la Prosecco Doc Imoco Conegliano che vince 3-0 il testa-coda con Talmassons che ha fatto soffrire non poco le campionesse del mondo. Santarelli fa leva sul turn over e schiera Seki in palleggio, Lanier e Lukasik in banda, Eckl e Lubian al centro e le titolari Haak e De Gennaro. Pronti, via e Conegliano vola sul 19-13 e resiste al ritorno delle ospiti vincendo 25-22 con l’attacco di Haak.

Equilibrio in avvio di secondo set fino al 12 pari. Lo strappo di Conegliano permette alle padrone di casa di portarsi sul 16-13. Il vantaggio aumenta sul 21-16 e la Prosecco Doc si impone 25-19. Battaglia nel terzo parziale: Conegliano spreca un vantaggio importante sul 17-14, si fa raggiungere dalle ospiti a quota 20 e si scatena un finale di set tiratissimo che premia le venete che annullano due set ball e vincono 28-26 per il 3-0 finale. In casa Conegliano 18 punti di Lanier, 11 di Haak e 10 di Lukasik. In casa Talmassons unica giocatrice in doppia cifra Storck con 16 punti.

Successo in rimonta per la Savino del Bene Scandicci in rimonta contro Il Bisonte Firenze. La squadra di Gaspari vince 3-1 e mantiene la seconda posizione. Grande battaglia nel primo set: soluzione inevitabile ai vantaggi con Firenze che annulla due set ball a Scandicci e al secondo tentativo ci pensa Cagnin a mettere a terra il pallone del 29-27. Nel secondo set parte meglio Scandicci, Firenze tiene la scia fino al 17-15, poi le padrone di casa prendono il largo fino al 25-18 che sigla il pareggio.

Nel terzo set non c’è partita: Scandicci vola sull’8-1 e non si fa più avvicinare fino al 25-13 firmato da Mingardi. Nel quarto parziale Firenze resta aggrappato al match fino al 13-12, poi Scandicci distanzia le rivali fino al 21-16 e si apre la strada per il 25-18 che regala la vittoria alla Savino del Bene. Antropova top scorer per Scandicci con 24 punti, poi Nwakalor con 16 punti, Mongardi con 15, Herbots con 13 e Carol con 11. Per Firenze 17 punti di Malual e 12 a testa per Davyskiba e Cagnin.

La Numia Milano, reduce da terzo posto mondiale, espugna con un secco 3-0 il campo della Smi Roma, che esce dal campo a testa alta dopo aver giocato per lunghi tratti alla pari con le titolate rivali. Dopo una prima parte del set di apertura all’insegna dell’equilibrio le milanesi prendono il largo sul 20-16 e mantiene il vantaggio fino al 25-21 firmato da Sylla.

Nel secondo set Roma scatta avanti 15-11 ma la Numia torna sotto fino al 17 pari. Milano spreca il vantaggio sul 20-23 ma sul 23 pari sono le milanesi ad avere la meglio con il punteggio di 25-23 siglato da Egonu. Nel terzo set Milano prende il largo sul 18-11 ma le emozioni si concentrano nel finale con la Smi che rimonta da 24-18 fino al 24-23 prima che Danesi chiuda con un primo tempo (25-23). Per Milano 21 punti di Egonu e 13 punti di Sylla. Per Roma 15 punti di Orvosova e 11 punti per Salas.

Va alla Igor Gorgonzola Novara il derby piemontese sul campo della Wash4Green Pinerolo. La squadra di Bernardi si impone 3-1 al termine di un match tiratissimo che premia la formazione ospite, al quinto successo nelle ultime sei gare. Nel primo set Novara spreca un vantaggio importante (17-20) e subisce la rimonta di Pinerolo che annulla tre set ball e chiude a proprio favore grazie a due punti di Akrari: 29-27.

Nel secondo set Novara fa subito la voce grossa e si porta sul 13-8. Ishikawa allunga sul 21-16 e mantiene il vantaggio fino al 25-19 conclusivo. Equilibrio fino al 12 pari nel terzo set, poi è la Igor Gorgonzola che prende il largo fino al 25-18 conclusivo che regala il vantaggio alle ospiti. Quarto set in altalena: prima novaresi in vantaggio, poi sono le padrone di casa a presentarsi davanti alla volata finale (20-18) ma prima Bonifacio in attacco e poi il muro di Aleksic regalano la vittoria alla formazione di Bernardi con il punteggio di 25-23. Per Novara 18 punti di Ishikawa, 17 di Tolok, 15 per Bonifacio e 14 per Aleksic. In casa Pinerolo 23 punti di Smarzek, 16 di Perinelli, 12 di Sorokaite.

Una Bergamo scatenata vince il derby lombardo contro la favorita Eyurotek Busto Arsizio che vede così bloccarsi la folle corsa verso le posizioni di vertice della classifica. La squadra di Parisi conferma il suo ruolo di outsider di lusso in campionato e vince 3-0 la sfida casalinga contro la formazione di Barbolini, irriconoscibile rispetto alle ultime uscite. Nel primo set Bergamo tenta la fuga sul 14-10 e mantiene il vantaggio fino al 22-19. Busto rimonta e, con Frosini e Kunzler, annulla due set ball alle padrone di casa, pareggiando a quota 24. Ci pensano Montalvo in attacco e Manfredini a muro a regalare alle orobiche il primo parziale: 26-24.

Tutto più facile nel secondo set per le padrone di casa che volano sul 14-9 e non si fanno più rimontare fino al 25-18 firmato da una Montalvo scatenata. Nel terzo set ancora Bergamo avanti 13-9, l’Eurotek prova a rifarsi sotto sul 15-14 ma le padrone di casa ripartono di slancio e riescono ad avere la meglio con il punteggio di 25-21. In casa Bergamo 23 punti di Cese Montalvo, 11 per Mlejnkova e 10 di Piani. In casa Busto Arsizio solo Van Avermaet in doppia cifra con 12 punti.

Il secondo derby piemontese va alla Reale Mutua Fenera Chieri che batte 3-1 l’Honda Olivero Cuneo al termine di un match più equilibrato del previsto. Primo set a senso unico a favore della squadra di casa che prende da subito un vantaggio considerevole (18-12) e lo mantiene fino al 25-18 conclusivo. Nel secondo set veemente la reazione della squadra ospite che scatta avanti 17-12 e mantiene il vantaggio fino al 25-19 firmato da Kapralova.

Nel terzo set dopo una prima fase di equilibrio fino al 12 pari il break di Chieri lancia le padrone di casa sul 16-12 e apre la strada per il successo della squadra di Bregoli con il punteggio di 25-19. Fotocopia del set precedente nel quarto. Equilibrio in avvio di set fino al 12 pari, poi scatto di Chieri che lascia sul posto Cuneo e chiude sul 25-20 con l’attacco di Buijs. In casa Chieri 21 punti di Skinner, 16 di Buijs, 13 di Gray e 11 di Anthouli. Per Cuneo 16 punti di Kapralova, 12 di Bjelica e 11 di Cecconello.

La Megabox Ondulati del Volley Vallefoglia esce dal momento difficile e batte 3-1 la Bartoccini Mc-Restauri Perugia in rimonta. Primo set a senso unico con la squadra ospite che prende il largo e vince 25-19 senza troppi problemi. Nella parte centrale del secondo set si sblocca Vallefoglia che piazza un break importante e si porta sul 16-12 aprendosi la strada per il 25-17 firmato Weitzel.

Terzo set tiratissimo con le due squadre sempre molto vicine fino al 22 pari. Il break decisivo lo piazza Giovannini con il 24-22 per le marchigiane e l’errore al servizio di Gardini regala il successo a Vallefoglia: 25-23. Quarto set a senso unico con Vallefoglia che vola sul 18-10 e si apre la strada per il 25-19 targato Weitzel. Per Vallefoglia Candi top scorer con 20 punti, 18 punti per Bici e 12 di Weitzel. Per Perugia 22 punti di Nemeth, 13 di Gardini.