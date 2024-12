Volley, Civitanova sbriga la pratica Topola e ipoteca la qualificazione in Challenge Cup

Civitanova ha sconfitto il Karadorde Topola con un secco 3-0 (25-18; 25-20; 25-16) nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. La Lube, reduce dal successo ottenuto in Superlega nel big match contro Trento, ha dettato legge in Serbia contro un avversario ampiamente inferiore dal punto di vista tecnico e agonistico, rispettando il facile pronostico della vigilia e compiendo un passo importante verso la qualificazione al turno successivo.

Ai ragazzi di coach Giampaolo Medei, che si stanno preparando per il Mondiale per Club in programma settimana prossima a Uberlandia, basterà vincere due set nel confronto di ritorno in programma tra un paio di settimane nelle Marche per superare il turno. In caso di una sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. La partita odierna è stata a senso unico: i cucinieri hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set e hanno amministrato la situazione, imponendosi in maniera nitida in 66 minuti di gioco.

Prova di rilievo da parte dell’opposto Adis Lagumdzija (11 punti), in luce anche gli schiacciatori Mattia Bottolo (8) ed Eric Loeppky (9) sotto la regia di Mattia Boninfante (5). Buona prova al centro di Barthélémy Chinenyeze (4) e Giovanni Maria Gargiulo (8), il libero Fabio Balaso ha chiuso con il 69% in ricezione. A riposo il martello Aleksandr Nikolov e il centrale Marko Podrascanin, mentre tra le fila dei padroni di casa i migliori sono stati Jacob Steele (9) e Alija Bekric (7).