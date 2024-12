Volley, Civitanova regola il Topola e vola ai quarti di Challenge Cup: Loeppky scatenato

Civitanova ha sconfitto il Karadjordje Topola per 3-1 (25-22; 25-18; 21-25; 25-9) nel ritorno degli ottavi di finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. La Lube si è imposta di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum, al ritorno in campo dopo la deludente esperienza al Mondiale per Club (quarto posto dopo aver perso la semifinale contro Trento).

I cucinieri hanno così replicato il successo per 3-0 ottenuto due settimane fa in Serbia e possono così proseguire la propria avventura in campo continentale: ai quarti di finale se la dovranno vedere contro gli olandesi del Nova Tech Lycurgus Groningen, capaci di regolare i rumeni della Dinamo Bucarest. I biancorossi sono indubbiamente i grandi favoriti per la conquista del trofeo, considerando un tabellone in cui i turchi dell’SK Ankara e i portoghesi dello Sporting Lisbona sembrano essere le rivali più accreditate.

Civitanova ha giganteggiato con disinvoltura nei primi due set, ma si è poi distratta nel terzo parziale a qualificazione ottenuta prima di riuscire a chiudere i conti in una quarta frazione a senso unico. Prestazione di grande rilievo da parte dello schiacciatore Eric Loeppky (23 punti, 6 ace, 64% in fase offensiva), in doppia cifra anche l’opposto Adis Lagumdzija (12 punti, 52% in attacco) e il centrale Giovanni Maria Gargiulo (12 punti, 4 ace, 2 muri) sotto la regia di Mattia Boninfante nei primi due parziali e Santiago Orduna negli altri due set.

Il martello Aleksandar Nikolov ha messo a segno otto punti nelle due frazioni d’apertura, 8 per il centrale Davi Tenorio Capelocci (8 punti, 3 muri). Tra le fila del Topola i migliori sono stati Alika Bekric (16) e Milutin Pavicevic (11). Appuntamento nella seconda metà di gennaio per la doppia sfida dei quarti di finale.