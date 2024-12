Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne oggi in tv: a che ora l’Eurolega di basket, dove vederla in streaming

È tornata da ieri sera l’Eurolega e inizia oggi il girone di ritorno per la Virtus Segafredo Bologna che questa sera sarà in campo alla Segafredo Arena contro il Villeurbanne. Bologna reduce dalla vittoria contro il Barcellona, ma che affronta una squadra in forma e che sta scalando la classifica.

Per la Virtus Bologna un match interno fondamentale per provare a risalire la china dopo un girone d’andata difficile, condito da molte sconfitte di misura e che ha visto gli emiliani chiudere al terz’ultimo posto, con solo 4 successi all’attivo. Di contro i francesi, dopo un avvio negativo, ha uno score di 6 vinte e 4 perse negli ultimi dieci incontri e ha nel mirino la zona play-in.

Nel Villeurbanne spicca Theo Maledon, che con 18,7 punti di media e 4,8 assist è l’uomo squadra in questa stagione. Attenti però anche a Joffrey Lauvergne e Nando De Colo, altre armi da doppia cifra al tiro, col primo incisivo anche a rimbalzo e il secondo con gli assist. Una squadra forse non fenomenale, ma che può far male in ogni occasione.

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena alle ore 20:30 di venerdì 27 dicembre. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match della Virtus Segafredo Bologna in Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025

Venerdì 27 dicembre

Ore 23:00 Virtus Segafredo Bologna – Asvel Villeurbanne – Diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204)

