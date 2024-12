VIDEO Sarrazin, la terribile caduta sulla Stelvio: urto a testa e schiena, le ultime novità

Cyprien Sarrazin è incappato in un bruttissimo incidente durante la seconda prova cronometrata della discesa libera di Bormio, evento valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Il fuoriclasse francese, tra i grandi favoriti per la vittoria sulla mitica pista Stelvio (dove si impose dodici mesi fa), ha perso il controllo degli sci nel tratto finale del tracciato, è stato sbalzato in aria ed è ricaduto malamente sul manto nevoso.

L’impatto è stato violento, l’atleta ha picchiato duramente la testa e la schiena, venendo poi trascinato giù per il pendio diverso il pendio, rotolando in maniera terribile e finendo poi nelle reti di protezione. Cyprien Sarrazin è stato trasportato in ospedale in elisoccorso e nel corso del pomeriggio la Federazione Francese ha comunicato che l’atleta verrà sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per drenare l’ematoma subdurale.

La Rai ha diffuso le immagini della terribile caduta di Cyprien Sarrazin sulla Stelvio durante la prova cronometrata, fortunatamente si è aperto l’airbag che ha aiutato a proteggere lo sciatore. L’atleta non potrà essere ovviamente della partita nella discesa libera di domani, l’auspicio è che riesca a superare questo difficile momento e che possa recuperare la propria condizione fisica.