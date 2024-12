United Cup 2025, si comincia a Perth: Kazakistan favorito su una Spagna rimaneggiata, Cina-Brasile in equilibrio senza Zheng

Si comincia finalmente. Da domani il tennis internazionale accende i giri del motore e lo fa con la United Cup, la competizione mista per Nazionali che si propone come apertura del nuovo anno. Come sempre è l’Australia il teatro principale delle ostilità: si comincia nella città di Perth, con due accoppiamenti abbastanza ‘morbidi0.

Il primo inizierà alle 3 del mattino in Italia, con Kazakistan e Spagna a vedersela per il gruppo C. Gli iberici non sono nemmeno vicini ad essere nella loro versione migliore: assenti sia Carlos Alcaraz che Paula Badosa, ci si affida dunque alle seconde linee con Jessica Bouzas Maneiro e Pablo Carreno Busta, che vuole tentare il rientro ad alti livelli dopo anni difficili. E dunque i kazaki, che schierano sia Alexander Shevchenko che Elena Rybakina, possono mettere a segno il colpo.

Successivamente si sfideranno Cina e Brasile. Si è però perso il principale motivo di interesse di questo scontro, Qinwen Zheng, che ha annunciato di aver bisogno di qualche altra settimana di riposo prima di arrivare ai grandi appuntamenti stagionali, primo tra tutti gli Australian Open dove difende la finale dello scorso anno.

Sarà dunque Zhang Zhizhen a fare il ‘portabandiera’ cinese con l’incontro abbordabile con Thiago Monteiro, mentre nel match femminile Beatriz Haddad Maia diventa automaticamente la favorita. Possibile che sia il doppio misto a decidere il destino della seconda sfida di questa United Cup, valida per il gruppo E.