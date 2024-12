United Cup 2025: Muchova e doppio danno alla Cechia la vittoria sulla Norvegia

Esordio vincente per la Cechia a Sydney nel girone B di United Cup. Battuta per 2-1 la Norvegia, e questo successo arriva secondo i rapporti di forza già noti all’interno del confronto. Ma, se singolare femminile e doppio misto hanno poca storia, è il singolare maschile che per poco non trasforma questo 2-1 in un 3-0.

Karolina Muchova (CZE) b. Malene Helgo (NOR) 6-2 6-2

Poca storia e meno di un’ora e 20 minuti: questo basta a Muchova per tenere a bada le ambizioni di Helgo. Che, per la verità, porta ai vantaggi la quotatissima ceca nel primo game, salvo poi dover pagare inevitabilmente dazio per la differenza di qualità tennistica complessiva. Il 6-2 è senza grandi patemi per Muchova (che, comunque, deve arrivare al quarto set point). Il secondo parziale, nelle fasi iniziali, è anche più acceso, con Helgo che riesce a strappare la battuta all’avversaria, salvo poi subire il recupero e un altro 6-2, chiuso al secondo match point.

Casper Ruud (NOR) b. Tomas Machac (CZE) 7-6(6) 5-7 6-4

Quasi tre ore sono necessarie per risolvere una delle sfide che rimarranno come più ricordate per questa United Cup. Il primo parziale scorre (quasi) senza brividi fino al settimo game, quando arrivano break a zero di Ruud e controbreak ai vantaggi di Machac. Il norvegese, nel tie-break, impiega due set point a chiudere; il secondo parziale va avanti senza reali scossoni fino al 5-4, quando arriva un set point per il ceco. Non entra, ma quello successivo sì e allora è 7-5 Machac. A quel punto, nel set decisivo, si apre con un tris di servizi strappati che però finisce per favorire Ruud. I game si allungano e non di poco, ma nessuno dei due ritrova l’opportunità di chiudere davvero o di riaprire. Infine, sul 5-4, Ruud tiene a 15 e chiude.

Muchova/Machac (CZE)-Eikeri/Durasovic (NOR) 6-4 6-4

Dura poco più di un’ora il doppio misto che vede Muchova e Machac dare il punto decisivo alla Cechia. La questione non è semplicissima (anche perché in misto le distanze spesso inevitabilmente si riducono): break e controbreak nel terzo e quarto gioco, poi il colpo decisivo lo piazzano i cechi nel proverbiale settimo game. Diverso il canovaccio, anche se il risultato è identico, nel secondo set: la coppia ceca sale sul 2-1 con break, si fa recuperare e poi allunga definitivamente dal 3-3 in poi.