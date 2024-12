United Cup 2025: le avversarie del girone dell’Italia. Due incroci potenzialmente rognosi

Si festeggia il Natale quest’oggi, ma fra quarantott’ore sarà tempo di United Cup. Tra Perth e Sydney si giocherà il torneo con diciotto Nazionali a sfidarsi per la terza edizione; l’Italia è inserita nel girone D e ha due selezioni potenzialmente rognosi di fronte come Francia e Svizzera.

Partiamo dai transalpini, che possono rappresentare uno spauracchio complicato soprattutto per la presenza di Ugo Humbert, che viene dalla sua stagione migliore in carriera raggiungendo la prima finale 1000 in carriera a Parigi-Bercy e puntando un piazzamento in top 10. Alle sue spalle Corentin Moutet, che con il suo estro può infastidire tutti come anche autodistruggersi; tra le donne Diane Parry e Chloe Paquet non rappresentano invece ostacoli insormontabili per Jasmine Paolini. Il doppio con Elixane Lechemia ed Edouard Roger-Vassellin può creare pericoli, ma Andrea Vavassori e Sara Errani possono tranquillamente essere all’altezza.

Nella Svizzera invece la giocatrice più pericolosa è Belinda Bencic, tornata in campo solo a ottobre dopo la gravidanza che l’ha tenuta fuori per oltre un anno. Parliamo di una giocatrice che prima dello stop forzato era top 10 ed ha anche vinto i Giochi Olimpici a Tokyo. Con lei c’è un fastidiosissimo Dominic Stricker, che ancora non ha fatto il passo deciso tra i grandi ma dotato di ottime qualità balistiche. In quanto al doppio, Bertola-Perrin non dovrebbero rappresentare una coppia temibile.

Un girone che dunque non sembra per nulla semplice per l’Italia, che dovrà sudarsi la qualificazione ai quarti di finale. Il talento è abbastanza diffuso, ma anche gli azzurri si sanno difendere nonostante i grandi assenti, grazie ad un movimento assai profondo.