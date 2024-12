United Cup 2025, Kazakistan vittorioso a sorpresa contro la Grecia e ai quarti di finale

Verdetto arrivato dalla RAC Arena di Perth (Australia), teatro della sfida del Gruppo C di United Cup tra Kazakistan e Grecia. Nella competizione tennistica a squadre miste (uomini/donne) di scena sul cemento australiano, la formazione kazaka è riuscita a imporsi 3-0 e, nei fatti, ha staccato il biglietto per i quarti di finale.

Un esito inatteso se si pensa soprattutto a quanto accaduto nella sfida del singolare maschile tra il quotato Stefanos Tsitsipas (n.11 del mondo) e Alexander Shevchenko (n.78 ATP). Quest’ultimo, infatti, si è imposto in maniera sorprendente contro l’ellenico con il punteggio di 6-4 7-6 (0). Tsitsipas ha anche chiesto un Medical Time Out all’inizio del secondo set, recuperando un break di svantaggio.

Tuttavia, il forte tennista greco ha pagato a carissimo prezzo i tanti errori non forzati commessi (40) che hanno inciso non poco sull’economia della partita contro Shevchenko. Avanti 1-0, il Kazakistan ha potuto chiudere i giochi con Elena Rybakina (n.6 del mondo), che non ha dato scampo a una Maria Sakkari (n.32 WTA) non in grado di contrapporsi alla potenza della sua avversaria, come certificato dallo score di 6-4 6-3.

Il 3-0 si è tramutato in realtà nel doppio misto, con la coppia Kulambayeva/Nedovyesov che ha regolato Petros Tsitsipas/Despina Papamichail 2-6 6-3 10-6 in 1 ora e 25 minuti di partita. Pertanto, la compagine kazaka ha chiuso in testa il girone, che comprende anche la Spagna già eliminata, e prosegue nel proprio cammino nella fase a eliminazione diretta. Ai quarti ci sarà l’incrocio con la vincente tra Cina e Germania, sfida in programma lunedì.