United Cup 2025: il regolamento. Per l’Italia il possibile paracadute del ripescaggio

Mancano meno di 48 ore all’inizio della stagione 2025 del tennis, che scatterà tra Perth e Sydney, in Australia, con la nuova edizione della United Cup, in programma da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025: saranno al via 18 Nazioni, tra le quali l’Italia.

Confermato il regolamento della manifestazione: nella prima fase a gironi le 18 Nazioni saranno suddivise in sei gironi da tre, equamente divisi tra le due sedi di gioco. In ogni città le prime classificate e la migliore seconda disputeranno i quarti di finale, mentre si giocheranno a Sydney sia le semifinali che la finale.

Ciascuna sfida sarà caratterizzata da tre incontri, ovvero un singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio misto, che nella prima fase, per motivi di classifica, si giocherà anche a risultato acquisito. Il numero di match, set e game vinti, infatti, potrebbe essere decisivo per definire le migliori seconde.

La selezione azzurra sarà composta da Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Sara Errani, Andrea Vavassori, Angelica Moratelli e Matteo Gigante. L’Italia giocherà il Gruppo D, con sede a Sydney, con la Francia di Ugo Humbert e Diane Parry e la Svizzera di Dominic Stricker e Belinda Bencic.

Gli azzurri, dunque, hanno anche la possibilità di passare il turno come migliore seconda: in tal caso andrebbero ad incrociare ai quarti la vincente del Gruppo B, con Polonia, Norvegia e Cechia. In caso di vittoria del girone, invece incontrerebbero la vincente del Girone F, con Gran Bretagna, Australia ed Argentina.

REGOLAMENTO UNITED CUP 2025

Determinazione della miglior seconda di ciascuna sede di gioco

a) Numero di incontri vinti

b) Numero di incontri giocati

c) In caso di parità tra più squadre, si applica quanto segue:

i) Se più squadre hanno lo stesso numero di vittorie, allora la squadra che ha meno partite giocate in totale (singolari e doppi misti) verrà eliminata, in caso di ulteriore parità,

ii) La squadra con il maggior numero di incontri vinti (singolari e doppi misti), in caso di ulteriore parità,

iii) La squadra con la più alta percentuale di incontri vinti, in caso di ulteriore parità,

iv) La squadra con la più alta percentuale di set vinti, in caso di ulteriore parità,

v) La squadra con la più alta percentuale di game vinti.