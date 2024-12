United Cup 2025, il programma di domani (30 dicembre): orari, tv, streaming, ordine di gioco

Domani, lunedì 30 dicembre, prosegue l’edizione 2025 della United Cup, competizione a squadre mista di scena in Australia tra rappresentative nazionali. Giornata ricca di match, che andranno a definire meglio il quadro della situazione in vista dei quarti di finale di questo torneo.

Ricordiamo che questo evento è caratterizzato da un format “particolare”: un round robin e un successivo tabellone a otto squadre a eliminazione diretta. Sono 18 le nazioni al via, divise in sei gironi: tre si giocano alla Ken Rosewall Arena di Sydney, altri tre alla RAC Arena di Perth. Al termine del round robin menzionato, accederanno ai quarti le sei vincitrici dei gironi più la migliore seconda di ogni città.

Si comincerà alle 00.30 italiane con la sfida a Sydney tra la Gran Bretagna e l’Argentina. Esordio per i rappresentanti del Regno Unito che affronteranno gli argentini, reduci dal successo 2-1 contro i padroni di casa dell’Australia. Sempre alla Ken Rosewall Arena assisteremo al confronto tra la Polonia di Iga Swiatek e la Norvegia di Casper Ruud. A Perth sono in programma i match tra la Grecia di Stefanos Tsitsipas e il Kazakistan di Elena Rybakina e tra la Germania di Alexander Zverev e la Cina.

La quarta giornata della United Cup 2025, competizione tennistica a squadre mista tra nazioni in programma a Sydney e a Perth (Australia), sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi darà conto dei risultati maturati nel day-4.

ORDINE DI GIOCO UNITED CUP 2025

Lunedì 30 dicembre (orari italiani)

Ore 00.30 Gran Bretagna vs Argentina (Gruppo F) alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia)

K. Boulter vs N. Podoroska

A seguire

B. Harris vs T. Etcheverry

A seguire

K. Boulter / C. Broom vs N. Podoroska / T. Etcheverry

03.00 Grecia vs Kazakistan (Gruppo C) alla RAC Arena di Perth (Australia)

S. Tsitsipas vs A. Shevchenko

A seguire

M. Sakkari vs E. Rybakina

A seguire

M. Sakkari / S. Tsitsipas vs E. Rybakina / A. Shevchenko

Ore 07.30 Polonia vs Norvegia (Gruppo B) alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia)

I. Swiatek vs M. Helgo

A seguire

H. Hurkacz vs C. Ruud

A seguire

I. Swiatek / H. Hurkacz vs U. Eikeri / C. Ruud

Ore 10.00 Cina vs Germania (Gruppo E) alla RAC Arena di Perth (Australia)

Z. Zhang vs A. Zverev

A seguire

X. Gao vs L. Siegemund

A seguire

X. Gao / Y. Bai vs L. Siegemund / A. Zverev

PROGRAMMA UNITED CUP 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta testuale: supertennis.tv, SuperTennix.