Tournée 4 Trampolini oggi in tv: orari gara Oberstdorf, streaming, startlist, accoppiamenti KO system

Oggi si comincia a far sul serio. A Oberstdorf si eleggerà il primo vincitore dell’edizione 2024-2025 della Tournée dei 4 Trampolini, dopo che la qualificazione di ieri ha regalato un certo numero di segnali interessanti.

Innanzitutto, la ripresa di Ryoyu Kobayashi: il Concorde giapponese ancora non pare al massimo, ma lo si è perlomeno rivisto avere una cera migliore rispetto alle ultime settimane. Poi, chiaramente, il dominio assoluto austriaco e in genere di lingua tedesca comprendendo anche tedeschi (appunto) e svizzeri. Infine Alex Insam, che è destinato a sfidare Forfang nel KO System, dovendo puntare più che altro ai cinque punteggi di ripescaggio.

La Tournée dei 4 Trampolini continua oggi con la gara di Oberstdorf. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport e in diretta streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN per l’integrale, RaiPlay per le sole gare. OA Sport offrirà inoltre le Dirette Live testuali dell’intero evento, per non perdersi davvero nulla.

Guarda la Tournée dei 4 Trampolini su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI

Domenica 29 dicembre

Ore 16:30 Oberstdorf, Germania – Schattenbergschanze HS137 LH – Gara

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, RaiSport

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST – ACCOPPIAMENTI KO SYSTEM

1-50 Daniel Tschofenig (Austria)-Casey Larson (Stati Uniti)

2-49 Stefan Kraft (Austria)-Stephan Embacher (Austria)

3-48 Michael Hayboeck (Austria)-Kasperi Valto (Finlandia)

4-47 Jan Hoerl (Austria)-Felix Trunz (Svizzera)

5-46 Maximilian Ortner (Austria)-Ziga Jelar (Slovenia)

6-45 Pius Paschke (Germania)-Adrian Tittel (Germania)

7-44 Gregor Deschwanden (Svizzera)-Ilya Mizernykh (Kazakistan)

8-43 Johann Andre Forfang (Norvegia)-Alex Insam (Italia)

9-42 Karl Geiger (Germania)-Pawel Wasek (Polonia)

10-41 Killian Peier (Svizzera)-Fatih Arda Ipcioglu (Turchia)

11-40 Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Naoki Nakamura (Giappone)

12-39 Vladimir Zografski (Bulgaria)-Philipp Raimund (Germania)

13-38 Andreas Wellinger (Germania)-Aleksander Zniszczol (Polonia)

14-37 Piotr Zyla (Polonia)-Artti Aigro (Estonia)

15-36 Lovro Kos (Slovenia)-Keiichi Sato (Giappone)

16-35 Halvor Egner Granerud (Norvegia)-Niko Kytosaho (Finlandia)

17-34 Markus Mueller (Austria)-Marius Lindvik (Norvegia)

18-33 Benjamin Oestvold (Norvegia)-Stephan Leyhe (Germania)

19-32 Tate Frantz (Stati Uniti)-Valentin Foubert (Francia)

20-31 Tomofumi Naito (Giappone)-Ren Nikaido (Giappone)

21-30 Kevin Bickner (Stati Uniti)-Fredrik Villumstad (Norvegia)

22-29 Anze Lanisek (Slovenia)-Domen Prevc (Slovenia)

23-28 Timi Zajc (Slovenia)-Yevhen Marusiak (Ucraina)

24-27 Sakutaro Kobayashi (Giappone)-Kristoffer Sundal (Norvegia)

25-26 Jakub Wolny (Polonia)-Antti Aalto (Finlandia)