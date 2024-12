Tennis, Matteo Berrettini si allena con Carlos Alcaraz prima di volare in Australia

Natale in Spagna per Matteo Berrettini? Sembra proprio di sì per il tennista romano che, nelle ultime ore, è stato immortalato assieme a Carlos Alcaraz dopo un allenamento insieme. Siamo ormai nella fase conclusiva della preparazione in vista degli attesissimi Australian Open che prenderanno il via il prossimo 12 gennaio, per cui gli atleti sono concentrati su allenamenti specifici e sempre più intensi.

Il caso di Matteo Berrettini, a quanto pare, è emblematico. L’azzurro, infatti, in questi giorni si trova ad Alicante e nella giornata di ieri si è spostato a Murcia, come riporta TennisWorldItalia, per una sessione di allenamento con Carlos Alcaraz presso il “Club de Campo”, sfruttando anche l’ottimo clima del periodo in questa zona della Spagna.

I due tennisti sono scesi in campo per un allenamento insieme, nel quale hanno scambiato e saggiato le rispettive condizioni. Siamo ormai pronti per festeggiare il Natale ma, per chi prenderà parte al primo Major della stagione, è già tempo di pensare agli ultimi dettagli prima di imbarcarsi per Melbourne. Nel caso di Berrettini, sarà il 26 dicembre il giorno del trasferimento “Down under”.

Quale sarà il programma del fresco vincitore della Coppa Davis? Il classe 1996 sarà impegnato nel torneo ATP 250 di Brisbane, in programma dal 30 dicembre al 5 gennaio. Un appuntamento che assume notevole importanza, dato che vi prenderanno parte, tra gli altri, Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Holger Rune e Frances Tiafoe. Per Carlos Alcaraz, invece, la decisione è di non prendere parte ad alcun torneo ufficiale prima del via degli Australian Open, esattamente come Jannik Sinner.