Tennis, il calendario dei tornei di Matteo Berrettini nei primi tre mesi del 2025

Tra poco si parte. Matteo Berrettini sta rifinendo la sua preparazione al caldo di Alicante (Spagna), dove l’anno scorso aveva trascorso la sua off-season Jannik Sinner. Il tennista romano sta lavorando alacremente per trovare finalmente continuità di rendimento dal punto di vista fisico, rinfrancato dalla vittoria in Coppa Davis a Malaga dove è stato il protagonista con il suo amico Jannik.

Nonostante i diversi stop a cui è stato sottoposto per problemi fisici di vario genere, l’azzurro ha comunque chiuso il 2024 da 34 del ranking, con tre titoli conquistati a livello ATP (tutti sulla terra rossa) e un bilancio vittorie/sconfitte pari a 36/13 (73% di affermazioni). Sono numeri significativi che stanno a dimostrare che, quando il romano ha una pur minima condizione, è in grado di vincere con una certa continuità.

Sulla programmazione dei primi tre mesi non si ha una panoramica completa in quanto Berrettini, al momento, ha reso noto che il tutto inizierà dal 30 dicembre a Brisbane (Australia). Sarà questa la prima tappa del lungo viaggio, in un torneo in cui vedremo in azione anche il serbo Novak Djokovic, oltre che Matteo Arnaldi. Un modo per poi essere al meglio in vista degli Australian Open (12-26 gennaio), con l’augurio di aver accumulato punti a sufficienza per guadagnarsi il titolo di testa di serie nel Major di Melbourne.

E poi? Di sicuro l’azzurro vorrà affrontare i Masters1000 di Indian Wells e di Miami, in programma rispettivamente dal 5 al 16 marzo e dal 19 al 30 marzo, con ambizione. Bisognerà vedere cosa il romano farà a febbraio, se optare per i tornei indoor a livello europeo oppure se allenarsi per alcune settimane a Montecarlo e dare appuntamento a tutti ad Acapulco (Messico), dal 24 febbraio al 2 marzo, come già era accaduto in passato.