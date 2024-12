Tabellone Coppa Italia volley femminile: accoppiamenti Final Four, calendario semifinali, programma, tv

Scandicci, Milano e Novara si sono qualificate alla Final Four della Coppa Italia di volley femminile, che andrà in scena alla Unipol Arena di Bologna nel weekend dell’8-9 febbraio. Le toscane hanno regolato Bergamo per 3-1 di fronte al proprio pubblico del PalaWanny, le meneghine hanno liquidato Chieri per 3-0 tra le mura amiche della Opiquad Arena di Monza, le piemontesi hanno dettato legge contro Busto Arsizio per 3-0 nella tana del PalaIgor.

Le teste di serie hanno sfruttato il vantaggio del campo e si sono imposte senza particolari problematiche, meritandosi così il diritto di proseguire la caccia al trofeo. Il tabellone si completerà nella serata di lunedì 30 dicembre, al termine del confronto tra Conegliano e Vallefoglia (le Pantere partiranno con tutti i favori del pronostico al PalaVerde di Treviso).

Scandicci e Milano si fronteggeranno in semifinale, mentre l’altra semifinale sarà tra Novara e la vincente di Conegliano-Vallefoglia. Le due formazioni che riusciranno a spuntarla nel dentro o fuori di sabato 8 febbraio si contenderanno il trofeo nella finale in programma domenica 9 febbraio. Di seguito il tabellone, il calendario, il programma della Final Four della Coppa Italia di volley femminile.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE

[1] Conegliano/[8] Vallefoglia vs [4] Novara

[2] Scandicci vs [3] Milano

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE

Sabato 8 febbraio

Orario da definire Semifinale 1: Conegliano/Vallefoglia vs Novara

Orario da definire Semifinale 2: Scandicci vs Milano

Domenica 9 febbraio

Orario da definire Finale Coppa Italia volley femminile

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.