Sport in tv oggi (mercoledì 18 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 18 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sullo sci alpino con la seconda prova di discesa maschile in Val Gardena. Sulla mitica Saslong, gli uomini-jet del Circo Bianco andranno in cerca di risposte prima di dare libero sfogo al proprio talento quando ci saranno i punti in palio.

Tanto basket con l’Eurolega e l’Eurocup di basket, in particolare la Virtus Bologna vola in Grecia per tentare l’impresa contro l’Olympiacos e risalire la china nella graduatoria della massima competizione per club a livello continentale. Nel calcio, tiene banco la Coppa Italia con le sfide tra Atalanta-Cesena e Roma-Sampdoria. Questo e molto altro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 18 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 18 dicembre

11.00 Snooker, German Masters: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.

11.45 Sci alpino, Coppa del Mondo in Val Gardena (Italia): seconda prova discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Tennis, Next Gen ATP Finals: prima giornata (sessione diurna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

12.30 Volley femminile, Mondiali per club: Numia Vero Volley Milano vs Tianjin Bohai Bank – Diretta streaming su DAZN, VBTV.

17.00 Tennis, Next Gen ATP Finals: prima giornata (sessione serale) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

17.00 Basket femminile, Eurolega: CBK Mersin vs Schio – Diretta streaming sul canale Youtube.

18.00 Calcio, Finale Coppa Intercontinentale: Real Madrid vs Pachuca – Diretta streaming su FIFA+.

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes vs Stella Rossa – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Calcio, Coppa Italia Serie C: Milan Futuro vs Caldiero – Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Coppa Italia Serie C: Giana Erminio vs Avellino – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Coppa Italia: Atalanta vs Cesena – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

18.30 Basket, EuroCup: Buducnost vs Trento – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Eurocup: Cedevita Olimpija vs Turk Telekom – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio femminile, Champions League: Barcellona vs Manchester City – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio femminile, Champions League: St. Polten vs Hammarby – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurocup: Hapoel Tel-Aviv vs Besiktas – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurocup: Ulm vs BC Wolves – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Basket femminile, Eurolega: Venezia vs Fenerbahce – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

19.30 Volley, Champions League: Allianz Milano vs Hypo Tirol Innsbruck – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su Euro Volley Tv.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiacos Pireo-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket femminile, Eurocup: Jairis vs Sassari – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.30 Basket, Champions League: Reggiana vs Szombathely – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurocup: JL Bourg vs Venezia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurocup: Joventut vs Trefl Sopot – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurocup: Valencia vs Cluj-Napoca – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Coppa Italia Serie C: Arezzo vs Trapani – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Coppa Italia Serie C: Team Altamura vs Rimini – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Union Clodiense vs Padova – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Coppa Italia: Roma vs Sampdoria – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

21.00 Calcio femminile, Champions League: Juventus vs Valerenga – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio femminile, Champions League: Arsenal vs Bayern Monaco – Diretta streaming su DAZN.

21.30 Calcio, laLiga: Villareal vs Rayo Vallecano – Diretta streaming su DAZN.

21.30 Calcio, laLiga: Espanyol vs Valencia – Diretta streaming su DAZN.