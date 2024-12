Sport in tv oggi (martedì 24 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 24 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Siamo alla vigilia di Natale e la programmazione sarà al quanto speciale. Oltre alla diretta degli sport americani, con il football e il basket NBA a tenere banco, giusto offrirvi lo schedule che Sky Sport dedicherà a Jannik Sinner.

Il magico percorso del 2024 del tennista altoatesino, che per sempre ha cambiato la storia di questa disciplina nel Bel Paese: dal successo negli Australian Open, fino ad arrivare al trionfo nelle ATP Finals e in Coppa Davis. Una sorta di regalo natalizio per gli appassionati e i tifosi del pusterese.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest'oggi, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 24 dicembre

01.00 Basket, NBA: Philadelphia 76ers vs San Antonio Spurs – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e NOW.

02.15 Football americano, NFL: New Orleans vs Green Bay Packers – Diretta streaming su DAZN.

04.00 Basket, NBA: Denver Nuggets vs Phoenix Suns – Diretta tv su Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.00 Tennis, Jannik oltre il tennis – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Tennis, Jannik oltre il tennic cap.2 – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Tennis, Jannik oltre il tennic cap.3 – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.30 Basket, NBA: Philadelphia 76ers vs San Antonio Spurs – Replica in tv su Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.00 Tennis, Trionfo Slam Jannik Sinner – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.45 Tennis, King of New York – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.15 Tennis, Maestro Sinner – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.45 Tennis, Quatro amici al box – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Basket, NBA: Philadelphia 76ers vs San Antonio Spurs – Replica in tv su Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.15 Basket, NBA: Philadelphia 76ers vs San Antonio Spurs – Replica in tv su Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Tennis, Io sono Jannik – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Tennis, Jannik oltre il tennis – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

22.00 Tennis, Jannik oltre il tennis cap.2 – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

22.45 Basket, NBA: Philadelphia 76ers vs San Antonio Spurs – Replica in tv su Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

23.00 Tennis, Jannik oltre il tennis cap.3 – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

00.00 Tennis, il trionfo di Miami – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.