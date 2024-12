Sport in tv a Santo Stefano: cosa vedere il 26 dicembre, tutti gli orari e la guida tv

Dopo una giornata di Natale che ha proposto soltanto tre incontri di NBA e due partite di NFL, lo sport torna a essere più protagonista a Santo Stefano. Giovedì 26 dicembre proporrà infatti una serie di eventi che terranno compagnia agli appassionati in questo momento di festa, da alternare con le abbuffate e i momenti di socializzazione tipici di questo periodo.

Ci sarà da divertirsi con il volley: sei partite della Superlega maschile e sette incontri della Serie A1 femminile allieteranno il pomeriggio, tra le proposte più interessanti spiccano Bergamo-Busto Arsizio, Conegliano-Talmassons, Roma Milano e Scandicci-Firenze tra le donne, mentre tra gli uomini andranno seguite Trento-Milano, Perugia-Modena e Monza-Civitanova.

La Serie B di calcio è ormai diventata una tradizione a Santo Stefano e ci saranno da seguire ben dieci sfide tra cui Brescia-Modena, Cesena-Cremonese, Cosenza-Catanzaro, Reggiana-Juve Stabia e Palermo-Bari. Immancabile il boxing day della Premier League di calcio, la prima a sdoganare questo giorno di festa ormai decenni fa.

Per il basket niente campionato, ma spazio all’Eurolega e ci sarà anche Milano in campo: l’Olimpia ospiterà l’Olympiakos sperando di regalare una grande soddisfazione ai propri tifosi. Nel pomeriggio la tappa della Coppa del Mondo di ciclocross: a Gavere vedremo all’opera anche Mathieu van der Poel. In mattinata la prima prova cronometrata della discesa libera di Bormio per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino. Di seguito il calendario dettagliato e il programma dello sport in tv a Santo Stefano.

CALENDARIO SPORT IN TV A SANTO STEFANO (26 dicembre)

Giovedì 26 dicembre

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prova cronometrata discesa libera maschile a Bormio (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 CALCIO (Serie B) – Pisa-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League) – Manchester City-Everton (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.40 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Gavere (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Brescia-Modena (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cesena-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Salernitana (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Spezia-Mantova (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Cittadella (diretta streaming su DAZN)

15.10 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Gavere (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Busto Arsizio (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

16.00 CALCIO (Premier League) – Chelsea-Fulham diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW insieme agli incontri di questa fascia oraria)

16.00 CALCIO (Premier League) – Newcastle-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW insieme agli incontri di questa fascia oraria)

16.00 CALCIO (Premier League) – Nottingham-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW insieme agli incontri di questa fascia oraria)

16.00 CALCIO (Premier League) – Bournemouth-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW insieme agli incontri di questa fascia oraria)

16.00 CALCIO (Premier League) – Southampton-West Ham (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW insieme agli incontri di questa fascia oraria)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Pinerolo-Novara (diretta streaming su DAZN, VBTV)

17.00 VOLLEY (Superlega) – Monza-Civitanova (diretta streaming su DAZN, VBTV)

17.00 VOLLEY (Superlega) – Padova-Taranto (diretta streaming su VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Cuneo (diretta streaming su VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Talmassons (diretta streaming su VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Milano (diretta streaming su VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Perugia (diretta streaming su VBTV)

18.00 CALCIO (Serie B) – Palermo-Bari (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Perugia-Modena (diretta streaming su DAZN, VBTV)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Piacenza-Cisterna (diretta streaming su VBTV)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Trento-Milano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Verona-Grottazzolina (diretta streaming su VBTV)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Firenze (diretta streaming su DAZN, VBTV)

18.30 CALCIO (Premier League) – Wolverhampton-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 BASKET (Eurolega) – Alba Berlino-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Eurolega) – Monaco-Anadolu Efes Istanbul (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 BASKET (Eurocup) – Ulm-Besiktas (diretta streaming su DAZN)

20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Zalgiris Kaunas (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Olympiakos (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Carrarese (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Premier League) – Liverpool-Leicester (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)