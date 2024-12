Speed skating, Coppa del Mondo giovanile: l’Italia neo-senior conquista altri due successi

Si chiude in maniera trionfale per l’Italia, all’Arena Lodowa di Tomaszow Mazowiecki, in Polonia, la prima tappa della Coppa del Mondo giovanile 2024-2025 di speed skating, riservata alle categorie neo-senior (per i nati dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2005) e junior (per i nati dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2009).

Nella località polacca, che la prossima settimana ospiterà anche la seconda tappa della manifestazione, la selezione azzurra bissa i risultati ottenuti ieri, centrando anche oggi due vittorie e quattro podi, chiudendo l’appuntamento con quattro successi ed otto piazzamenti complessivi nelle prime 3 posizioni.

Ancora una volta tutti i piazzamenti in top 3 arrivano nella categoria neo-senior: l’Italia domina nei 500 metri, cogliendo il successo sia tra le donne con Giorgia Aiello (Cardano Skating) in 40”16, che tra gli uomini con Mattia Bernabé (S.C.Pergine) in 36”49.

Nelle altre specialità in programma arrivano gli altri due piazzamenti sul podio della spedizione azzurra: la stessa Giorgia Aiello (Cardano Skating) centra anche la piazza d’onore nei 1500 metri con il crono di 2’06”00, mentre Manuel Ghiotto (Noale Ice) sale sul gradino più basso del podio nella mass start.