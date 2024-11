Speed skating, Coppa del Mondo giovanile: due vittorie e quattro podi per l’Italia a Tomaszow Mazowiecki

Si apre all’Arena Lodowa di Tomaszow Mazowiecki, in Polonia, la giornata d’apertura della prima tappa della Coppa del Mondo giovanile 2024-2025 di speed skating, riservata alle categorie neo-senior (per i nati dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2005) e junior (per i nati dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2009).

Nei 1000 metri femminili neo-senior arriva la doppietta azzurra, con Giorgia Aiello (Cardano Skating) vittoriosa con il tempo di 1’21”57, davanti alla connazionale Maybritt Vigl (Ritten Sport), alla piazza d’onore con il crono di 1’22”05, a 0″48 dalla compagna di squadra.

Nel team pursuit maschile neo-senior trionfa l’Italia, grazie al terzetto composto da Manuel Ghiotto (Noale Ice), Manuel De Carli (C.P.Pinè) e Giacomo Zampedri (S.C. Pergine), vittoriosi davanti alle formazioni di Norvegia, seconda, e Germania, terza.

Nei 3000 metri maschili neo-senior arriva invece il podio di Manuel Ghiotto (Noale Ice), secondo in 3’54”10, mentre Manuel De Carli (C.P.Pinè) si classifica quinto con il nuovo personale in 3’55”97, infine Giacomo Zampedri (S.C. Pergine) termina nono in 4’00”93.

Per quanto concerne la categoria junior, invece, sono da sottolineare le prestazioni di Lorenzo Minari (Skating Trento), sesto nei 1000 metri maschili con il crono di 1’13”64, e di Emily Tormen (USG Pieve Cadore) ottava nei 3000 metri femminili con il tempo di 4’28”27.