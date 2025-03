Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: la classifica del girone dell’Italia. Vola la Norvegia di Haaland

L’eliminazione dalla UEFA Nations League, materializzatasi al termine del rocambolesco doppio confronto con la Germania, ha dirottato la Nazionale italiana di calcio nel gruppo I delle qualificazioni europee per la fase finale della Coppa del Mondo 2026. Gli Azzurri si giocheranno quasi sicuramente con la Norvegia il primo posto del girone, che garantisce il pass automatico per il Mondiale.

Mentre Donnarumma e compagni sfidavano i tedeschi nei quarti di Nations League, il gruppo I è entrato nel vivo con lo svolgimento delle prime quattro partite. La formazione norvegese guidata dalla stella del Manchester City Erling Haaland ha cominciato nel migliore dei modi il percorso verso la rassegna iridata, ottenendo due larghe vittorie in trasferta e restando dunque a punteggio pieno.

La selezione scandinava guida dunque la classifica provvisoria dopo due turni a quota 6 punti davanti a Estonia e Israele, appaiate con 3 punti, mentre la Moldavia occupa l’ultima posizione avendo perso i primi due match in casa. Il cammino azzurro nel raggruppamento prenderà il via a giugno proprio con lo scontro diretto per il primato in Norvegia, che potrebbe rivelarsi già quasi decisivo.

C’è infatti il serio rischio di compromettere le chance di vincere il gruppo I (considerando le due vittorie e la differenza reti dei norvegesi) dopo una sola partita, in caso di sconfitta a Oslo. Ricordiamo che l’Italia, se non dovesse arrivare prima nel girone, avrebbe comunque il paracadute dei playoff per provare a raggiungere la fase finale dei Mondiali dopo aver bucato la qualificazione nel 2018 e nel 2022.

CLASSIFICA GRUPPO I QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

1. Norvegia 6 punti (+7 differenza reti)

2. Estonia 3 punti (0 differenza reti)

3. Israele 3 punti (-1 differenza reti)

4. Italia 0 punti (nessuna partita giocata)

5. Moldavia 0 punti (-6 differenza reti)

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026 ITALIA

Gruppo I: Italia, Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia

22 marzo 2025, 18:00: Moldavia-Norvegia 0-5

22 marzo 2025, 20:45: Israele-Estonia 2-1

25 marzo 2025, 20:45: Israele-Norvegia 2-4

25 marzo 2025, 20:45: Moldavia-Estonia 2-3

6 giugno 2025, 20:45: Estonia-Israele

6 giugno 2025, 20:45: Norvegia-Italia

9 giugno 2025, 20:45: Estonia-Norvegia

9 giugno 2025, 20:45: Italia-Moldavia

5 settembre 2025, 20:45: Moldavia-Israele

5 settembre 2025, 20:45: Italia-Estonia

8 settembre 2025, 20:45: Israele-Italia

8 settembre 2025, 20:45: Norvegia-Moldavia

11 ottobre 2025, 18:00: Norvegia-Israele

11 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Italia

14 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Moldavia

14 ottobre 2025, 20:45: Italia-Israele

13 novembre 2025, 18:00: Norvegia-Estonia

13 novembre 2025, 20:45: Moldavia-Italia

16 novembre 2025, 20:45: Israele-Moldavia

16 novembre 2025, 20:45: Italia-Norvegia