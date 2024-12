Sollevamento pesi, Corea del Nord e Kazakistan si spartiscono gli ori nel day-7 dei Mondiali

Si è appena conclusa la settima giornata di gara dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2024, in corso di svolgimento a Manama (in Bahrein) fino a domenica 15 dicembre, valevole come ultimo grande evento della stagione internazionale e prima rassegna iridata assoluta del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Il programma odierno prevedeva l’assegnazione di due titoli iridati in categorie di peso che non erano presenti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Kazakistan in trionfo nei -96 kg maschili con Nurgissa Adiletuly, che si è imposto al termine di una competizione estremamente equilibrata vincendo l’oro di totale con 388 kg davanti al georgiano Revas Davitadze (argento con 387 kg) e all’iraniano Ali Alipour (bronzo con 387 kg).

Prosegue il dominio della Corea del Nord, che ha centrato il nono titolo assoluto della manifestazione grazie a Song Kuk Hyang, che ha giganteggiato nei -76 kg femminili con 264 kg di totale (116+148). Podio completato dalla colombiana Mendoza Carabali e dalla nigeriana Sarah Matthew (proveniente del gruppo B), rispettivamente argento con 248 e bronzo con 245 kg.