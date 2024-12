Slittino, a Oberhof l’ultima tappa prima delle vacanze natalizie: gli italiani vogliono emergere

Siamo pronti per alzare il sipario sulla tappa di Oberhof (Germania) valevole come terzo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2024-2025. Dopo le tappe di Lillehammer e Igls si torna in azione per una delle grandi classiche della stagione. Sul budello della Turingia andrà in scena l’ultimo fine settimana di gare prima della lunga pausa natalizia. Si tornerà in azione, infatti, solamente nel weekend del 4-5 gennaio con la tappa di Sigulda (Lettonia) che darà il via alla fase cruciale della stagione.

Come arriviamo all’appuntamento di Oberhof? L’equilibrio regna ancora sovrano, com’è normale che sia. Nel singolo donne comanda la padrona di casa Julia Taubitz con 185 punti contro i 146 di Madeleine Egle, che si è riscattata a Igls dopo il settimo posto di Lillehammer, quindi 145 per Emily Sweeney e 140 per Lisa Schulte.

Passando al doppio, invece, Jessica Degenhartd e Cheyenne Rosenthal svettano con 170 punti dopo due secondi posti di fila contro i 155 punti di Chevonne Forgan e Sophia Kirkby, quindi terze Selina Egle e Lara Kipp con 150. Le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer, seste con 115 punti, hanno per ora un quinto e un quarto posto e vogliono l’assalto al primo podio.

Nel singolo uomini si annuncia una stagione elettrizzante. Al momento i primi cinque sono racchiusi in 35 punti. Al vertice abbiamo Max Langenhan con 155 punti inseguito a -9 punti da Nico Gleirscher vincitore di Igls, quindi Wolfgang Kindl (145), Jonas Mueller (127), mentre è quinto Felix Loch con 120. Dominik Fischnaller al momento è settimo con 96 punti dopo un sesto e un settimo posto. L’azzurro vuole tornare sul podio e Oberhof potrebbe essere l’occasione giusta.

Nel doppio maschile, Toni Eggert e Florian Mueller sono a braccetto con Martins Bots e Roberts Plume con 185 punti e la sensazione è che saranno queste due coppie a giocarsi la Sfera di Cristallo. Per gli italiani buon quarto posto di Ivan Nagler e Fabian Malleier a Igls, arriverà la conferma in Turingia?