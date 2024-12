Skicross, a San Candido cinque azzurri superano le qualificazioni. Quarta Jole Galli

Si sono concluse a San Candido, in Italia, le qualificazioni della prova di skicross che tra pochi minuti assegnerà altri punti per la classifica della Coppa del Mondo 2024-2025: sono cinque gli azzurri che staccano il pass per la fase finale, con quattro italiani agli ottavi ed un’italiana ai quarti.

Nelle qualificazioni maschili il miglior crono è dello svizzero Alex Fiva, primo in 1’17″13, mentre sono quattro gli azzurri che si qualificano per la fase finale: Federico Tomasoni chiude sesto a 1″09, mentre Simone Deromedis termina 12° a 1″33, infine Dominik Zuech si piazza 21° a 1″49, proprio davanti a Davide Cazzaniga, 22° a 1″50.

Non rientrano tra i primi 32, invece, Edoardo Zorzi, 34° a 2″08, e Yanick Gunsch, 43° a 2″62. In campo femminile il miglior tempo è della tedesca Daniela Maier, prima in 1’21″72, ma centra uno dei 16 pass per la seconda fase l’unica azzurra al via, Jole Galli, quarta a 1″09.