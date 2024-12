Skicross, Simone Deromedis eliminato ai quarti a San Candido: sorpasso di Cazzaniga, persa la vetta di Coppa del Mondo

Simone Deromedis fatica a trovare la tanto agognata continuità nella Coppa del Mondo di skicross: dopo aver vinto la gara d’apertura a Val Thorens si era fermato agli ottavi di finale nella successiva prova in Francia, dopo aver concluso al secondo posto l’evento di Arosa non è riuscito ad andare oltre i quarti a San Candido/Innichen. Il Campione del Mondo è stato eliminato prematuramente sulle nevi italiane, chiudendo al terzo posto nella serie vinta dal tedesco Florian Wilmsmann davanti a Davide Cazzaniga.

L’azzurro era uscito bene dal cancelletto di partenza e si trovava al comando dopo il primo intermedio, ma ha poi subito il sorpasso da parte di Wilmsmann, che in quel frangente era decisamente più veloce. Il 24enne trentino non è stato brillante nell’ultimo settore e ha prestato il fianco all’infilata di Davide Cazzaniga, che è così riuscito a passare il turno a scapito del connazionale. Simone Deromedis ha chiuso al nono posto e ha portato a casa 29 punti, perdendo la vetta della classifica generale.

Per conquistare la Sfera di Cristallo serve davvero grande continuità e il nostro portacolori deve trovarla al più presto, a partire già da domani quando nella località altoatesina andrà in scena l’ultima gara di questo anno solare. Florian Wilmsmann ha vinto la finale (terzo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, è tornato a imporsi dopo tre anni di digiuno) con uno splendido sorpasso sul francese Youri Duplessis Kergomard nel secondo intermedio e ha preso il comando della graduatoria.

Il teutonico primeggia con 265 punti e ha 40 lunghezze di vantaggio su Deromedis, mentre il canadese Reece Howden e lo svizzero Alex Fiva si trovano rispettivamente a -69 e -93. Oggi l’austriaco Johannes Aujesky ha guadagnato il terzo gradino del podio precedendo lo svizzero Alex Fiva. Davide Cazzaniga ha chiuso all’ottavo posto, terminando la small final in ultima posizione.

La tedesca Daniela Maier ha vinto in maniera brillante la gara femminile, conducendo fin dall’inizio la finale e riuscendo così a battere la svizzera Talina Gantenbein e la francese Marielle Berger Sabbatel. La nostra Jole Galli non è riuscita ad avere il guizzo giusto per superare Berger Sabbatel e la canadese India Sherret in semifinale, ma ha poi dominato la small final e ha così conquistato un rimarchevole quinto posto, confermandosi in ottima forma dopo aver già disputato un atto conclusivo a Val Thorens.