Short track, World Tour Pechino 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 6 all’8 dicembre andrà in scena la terza tappa del World Tour di short track. I pattini veloci torneranno in scena nel massimo circuito internazionale e l’anello di ghiaccio sarà quello di Pechino (Cina). Messi alle spalle i primi due appuntamenti della stagione a Montreal (Canada), si gareggerà in Asia e vedremo cosa succederà.

In casa Italia si spera di avere un rendimento in crescendo, rispetto a quanto si è visto nelle prime due apparizioni. Compagine tricolore che comunque ha fatto vedere buone cose soprattutto in ottica staffetta, ma è chiaro che ci si aspetti qualcosa di più da parte delle proprie punte. Il riferimento è in particolare a Pietro Sighel.

Sarà interessante anche capire come gestirà la sua condizione Arianna Fontana. La campionessa valtellinese ha affrontato i primi due week end della stagione dello speed skating a Nagano e proprio a Pechino, pertanto il suo sarà semplicemente uno trasferimento di pista. La sua duplice veste tra pista corta e pista lunga è sicuramente tra i temi di grande interesse di quest’annata.

La terza del World Tour di short track sarà di scena dal 6 all’8 dicembre a Pechino (Cina) e la copertura sarà garantita in streaming dal canale Youtube Skating ISU e da Discovery+ relativamente al secondo e terzo giorno di gare. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle giornate di gare in Cina.

CALENDARIO WORLD TOUR SHORT TRACK PECHINO 2024

Venerdì 6 dicembre (orari italiani)

02:00 1500 metri uomini batterie

02:55 500 metri donne preliminari

03:13 500 metri uomini preliminari

04:01 1000 metri donne preliminari

04:25 1000 metri uomini preliminari

05:09 1500 metri donne quarti di finale

05:44 1500 metri uomini quarti di finale

06:34 500 metri donne batterie

06:58 500 metri uomini batterie

07:37 1000 metri donne batterie

08:09 1000 metri uomini batterie

08:56 staffetta femminile quarti di finale

09:20 staffetta maschile quarti di finale

10.15 staffetta mista quarti di finale

Sabato 7 dicembre (orari italiani)

04:23 staffetta mista semifinali

05:32 1500 metri uomini semifinali

05:50 1000 metri donne quarti di finale

06:07 1500 metri uomini finali

06:43 1000 metri donne semifinali

06:52 500 metri uomini quarti di finale

07:07 1000 metri donne finali

07:23 500 metri uomini semifinali

07:45 staffetta femminile semifinali

08:01 500 metri uomini finali

08:32 staffetta femminile finali

08:59 staffetta maschile semifinali

Domenica 8 dicembre (orari italiani)

06:32 staffetta mista finali

07:06 1500 metri donne semifinali

07:24 1000 metri uomini quarti di finale

07:41 1500 metri donne finali

08:17 1000 metri uomini semifinali

08:26 500 metri donne quarti di finale

08:41 1000 metri uomini finali

08:57 500 metri donne semifinali

09:19 500 metri donne finali

09:35 staffetta maschile finali

