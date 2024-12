Short track, i convocati dell’Italia per il World Tour di Seul: nove azzurri in Corea del Sud

Ultima tappa dell’anno solare per il neonato World Tour di short track: dalla prossima notte, quando scatteranno le qualificazioni a partire dall’una ora italiana, fino a domenica 15, si disputerà infatti la quarta tappa del calendario 2024-2025.

A Seul, in Corea del Sud, l’Italia sarà presente con 9 azzurri, guidati dall’High Performance Director Kenan Gouadec, dal capoallenatore Maggie Qi e dall’allenatore ⁠Derrick Campbell: gli atleti in gara saranno gli stessi visti all’opera la scorsa settimana nella terza tappa di Pechino, in Cina.

Saranno infatti in gara tra le donne Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) ed Arianna Sighel (Fiamme Oro), e tra gli uomini Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro) e Pietro Sighel (Fiamme Gialle).

Al sito federale presenta l’appuntamento Kenan Gouadec: “In Cina la squadra ha confermato il proprio potenziale e la propria competitività, sebbene qualche errore e qualche caduta ci abbiano impedito di replicare gli ottimi risultati delle prime due tappe a Montreal“.

L’High Performance Director dell’Italia guarda agli aspetti da migliorare: “Stiamo lavorando e soffermandoci molto sulla correzione degli errori commessi e siamo fiduciosi che a Seul la squadra possa performare, cercando di raggiungere risultati importanti“.