Shields si ferma sul ferro e l’Olimpia Milano cede in Eurolega al Bayern Monaco

Si chiude con un finale amarissimo la settimana europea dell’Olimpia Milano. Dopo la netta sconfitta contro il Panathinaikos, la squadra di Messina cade anche con il Bayern Monaco, che espugna il Forum per 79-78. Milano paga un terribile inizio di partita, anche se poi l’Olimpia aveva rimediato trovando anche il +5 a due minuti dalla fine. Shields ha anche la palla per vincere, ma i sogni milanesi si fermano sul ferro. Una sconfitta pesante per Milano, che perde lo scontro diretto con il Bayern, che si porta 11-6 contro il 9-8 di Milano, che ora è undicesima.

A Milano non bastano i 18 punti di Nikola Mirotic e i 14 di Zach LeDay. Ottimo il contributo anche di Fabien Causer, che segna 13 punti, mentre era stato positivo anche il rientro di Josh Nebo (11 punti e 8 rimbalzi) prima di un probabile nuovo infortunio. Il Bayern è trascinato completamente da Carsen Edwards e Devin Booker, che mettono rispettivamente 25 e 23 punti.

Inizio da incubo per Milano, che sembra ancora la stessa vista ad Atene. Il Bayern scappa sul 10-3 con il canestro di Brooks, con l’Olimpia completamente bloccata. I tedeschi continuano a dominare e con un parziale di 14-3 arrivano a toccare anche il +18 (24-6) e Messina non può fare altro che chiamare timeout. Milano si affida completamente a LeDay e l’americano riesce da solo a diminuire lo svantaggio a fine primo quarto (14-26).

Il parziale di Milano non si ferma e prosegue anche in avvio di secondo quarto con la tripla di Causeur che vale il -5 (21-26). Bitim riallunga per il Bayern (24-33), ma Dimitrijevic e Mirotic ridanno nuovamente la scossa all’Olimpia, che pareggia dalla lunetta con l’ex Barcellona (35-35). L’ultimo squillo del primo tempo è una schiacciata di Nebo, con Milano che chiude sul -1 i primi venti minuti (39-40).

Al rientro subito Nebo e Causeur a firmare il sorpasso. Dall’altra parte risponde Booker, ma finalmente Mirotic al sesto tentativo riesce a sbloccarsi dall’arco (48-46). Si continua a giocare punto a punto, con Edwards che riporta il Bayern sul +4 a tre minuti dalla fine del quarto (58-54). Milano pareggia i conti con Mirotic, ma il finale di quarto è tutto per i tedeschi, che si presentano negli ultimi dieci minuti avanti di sei punti (65-59).

Milano parte con un 9-0 di parziale con la tripla di Brooks che fa esplodere il Forum. Booker trova ancora dei canestri pesanti e il Bayern si riporta nuovamente avanti. Le triple di Causeur e LeDay sembrano dare la spinta decisiva all’Olimpia (76-71), ma cinque punti di fila di Edwards fanno malissimo a Milano quando manca un minuto e mezzo alla fine. Ancora Edwards appoggia al vetro, poi Causeur fa lo stesso. Edwards sbaglia da tre, ma sul rimbalzo c’è il fallo di LeDay su Weiler-Babb. Solo 1/2 per l’americano e Milano ha l’occasione per vincere. Purtroppo il tiro di Shields gira sul ferro ed esce. Vince il Bayern 79-78 e Milano si rammarica tanto.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – BAYERN MONACO 78-79 (14-26, 25-14, 20-25, 19-14)

Milano: Dimitrijevic 11, Mannion 1, Causeur 13, Bolmaro, Brooks 3, LeDay 14, Ricci, Diop, Shields 7, Nebo 11, Mirotic 18, Gillespie

Bayern: Weiler-Babb 10, Da Silva 2, Edwards 25, Giffey 2, Voigtmann 8, Napier, Obst 3, Bitim 2, Harris, Brankovic, Booker 23, Yebo 4