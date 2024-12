Serie A: Feldi Eboli, Genzano e Napoli tutte bloccate sul pari, l’L84 manda ko la Roma

Una giornata che rallenta l’avanzata delle prime della classifica. Nell’ottavo turno della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 succede di tutto fra gol, emozioni e prove di carattere.

La notizia: il terzetto di testa composto da Feldi Eboli, Genzano e Napoli procede a passo lento. Le formazioni campane e quella capitolina impattano rispettivamente contro Sporting Sala Consilina (5-5), Came Treviso (3-3) e Petrarca (3-3).

Non ne approfitta però la Roma, che viene battuta da una L84 in grande spolvero e capace di imporsi 5-2 per andare a compattare la classifica.

Nei quartieri medi e bassi della graduatoria, ci sono poi da registrare i pesanti successi dell’Italservice Pesaro, con un tiratissimo 4-3 sul Manfredonia, e il 6-2 che sa di risalita della Sandro Abate sull’Active Network.

Nel posticipo di completamento del palinsesto di questa tornata d’incontri, considerando che per gli impegni europei della Meta Catania il match fra i siciliani e la Fortitudo Pomezia è stato spostato all’8 gennaio, Benevento ha superato Città di Cosenza con il punteggio di 5-2.

Prossima giornata in agenda la 9a. Si giocherà dal 6 all’8 dicembre, piatti forti da programma: Meta Catania-Genzano (6 dicembre alle ore 20:30) e il derby fra Napoli e Sandro Abate (6 dicembre alle ore 20:30), senza dimenticare il posticipo fra Came Treviso e Sporting Sala Consilina (8 dicembre alle ore 20:45).